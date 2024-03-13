تعرف على الأسباب التي تجعلك تشعر بالنعاس بعد تناول وجبة الإفطار!

يشعر معظم الصائمين بالنعاس بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، وقد يخلدون للنوم، ما يجعلهم يفوتون على أنفسهم صلاة التراويح، ويتسببون في تعطيل عميلة الهضم.

يُرجع الأطباء أسباب الشعور بالخمول والرغبة في النوم إلى عدة أسباب منها ماهو متعلق بالجسم، ومنها ما هو متعلق بطبيعة الاكل، وآخر لديه علاقة ببعض الأمراض.

ما هي أسباب النعاس بعد الإفطار؟

عملية الهضم

تعتبر عملية الهضم أولى أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان، وذلك لأن الجسم يكون في أشد الحاجة إلى الطاقة للقيام بالعمليات الحيوية الضرورية مثل التنفس.

هرمونات السعادة

قد ينتج الجسم هرمونات زائدة في الدماغ، خلال الدورة الهضمية مثل السيروتونين، أحد الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج.

كما يعتبر السيروتونين ناقلا عصبيا يساعد على زيادة إنتاج الميلاتونين المسؤول عن تحسين فرص الحصول على نوم جيد، بالتالي قد تعاني من التعب بعد الإفطار في رمضان.

الأطعمة

تعتبر الأطعمة أحد أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان، حيث إن بعض الأطباق التي تحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، تزيد من فرص التعب بعد الإفطار في رمضان.

تناول الموز

يعتبر خبراء التغذية أن تناول الفاكهة، وأبرزها الكرز والموز، أحد سبب النعاس بعد الإفطار في رمضان، لأن كلاهما يساعد الجسم على إرخاء العضلات وزيادة إفراز الميلاتونين.

بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي يتضمنها الموز والكرز تتسبب في ارتفاع حاد في سكر الدم يعقبه انخفاضا حادا، مما يجعل تناولهما ضمن أسباب الخمول بعد الإفطار في رمضان.

النوم

يرى الأطباء أن سبب الهبوط بعد الإفطار هو عدم الحصول على نوم جيد، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمون الإجهاد طوال اليوم، ومع بداية تناول الطعام وبدء عمل الجهاز الهضمي قد تشعر بالتعب والخمول.

إهمال ممارسة التمارين

تسهم ممارسة التمارين الرياضية بعد وجبة الإفطار في التخلص من التعب بعد الإفطار في رمضان، وذلك لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقليل أعراض التعب.

الإصابة بأحد الأمراض

ربما يكون النعاس مرتبطا بأمراض عديدة منها:

داء السكري، اضطرابات الغدة الدرقية، حساسية الطعام أو عدم تحمل الطعام، توقف التنفس أثناء النوم، فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، نقص السكر في الدم، بحسب موقع elconsolto.

ماهي أضرار النوم بعد الإفطار؟

النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان يمكن أن يكون له آثار سلبية عديدة على عملية الهضم والصحة العامة، منها:

حرقة المعدة

يمكن أن يؤدي الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام إلى ضغط محتويات المعدة بقوة أكبر على العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يزيد من خطر ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

الارتجاع في المريء

يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الراحة والشعور بالحرقان في منطقة الصدر بسبب صعود أحماض المعدة إلى المريء.

الحموضة

تتعطل عملية الهضم الطبيعية في الجسم بسبب الاستلقاء، مما قد يؤدي إلى زيادة الحموضة والانزعاج.

بطء معدل حرق الدهون

بعد تناول الطعام، ينشط التمثيل الغذائي في الجسم في هضم الطعام،ولكن النوم على الفور يمكن أن يبطئ هذه العملية، مما يؤثر على قدرة الجسم على حرق الدهون بكفاءة، حسب موقع archyde.

كيف تقاوم النعاس بعد الإفطار؟

-النهوض والتحرك في أرجاء المنزل والمشي لمدة 10 دقائق.

-النوم لمدة إضافية في الليل.

– الحصول على قيلولة.

– إراحة العين من التحديق المستمر في شاشة الحاسوب لمدة طويلة، ولذلك ينصح بإغماض العينين 10 دقائق أو أكثر، والاسترخاء على الكرسي في العمل خلال وقت الراحة.

– الاستماع إلى أصوات مرتفعة

– تجنب الجلوس تحت أشعة الشمس لأكثر من 15 دقيقة لتفادي الشعور بالنعاس في رمضان، وتجنبا للإصابة بضربة شمس، وفقا لموقع altibbi.