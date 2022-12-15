تعرف على الجزائرية المشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب بمصر (فيديو)

تشارك الشابة رانيا بن شتوح، البالغة من العمر 25 عاما، والناشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي كعارضة أزياء في مسابقة ملكة جمال العرب بمصر.

وسافرت ملكة جمال العرب الجزائر إلى مصر يوم 10 ديسمبر لبدء التحضير للمسابقة، بعد اختيارها من قبل لجنة التحكيم، حسب ما أفاد تقرير وارد في برنامج “لايف المشاهر” المذاع على قناة الشروق العامة.

وتم الإعلان عن اسم الشابة بن شتوح عبر ندوة صحفية وحفل تتويج نظمه الصحفي كريم بن عيسى وفاطمة جرادة بأحد فنادق العاصمة.

وظهرت بن شتوح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العرب، على غرار فيديوهات لباقي المترشحات من أجل التصويت، حيث قامت بالتعريف بنفسها بشكل مختصر.

وتنشط رانيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي كعارضة أزياء “مودل” حيث لديها أزيد من 91 ألف متابع عبر إنستغرام.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chettouh Rania – شتوح رانيا (@rittaofficiell)

وكان حساب المسابقة قد أعلن عن إقامة مؤتمر صحفي، الخميس 15 ديسمبر، لمسابقة ملكات جمال العرب وملكات جمال العرب أوروبا 2022، وذلك بفندق ريجينسي بيراميدز بالهرم.

وعلى هامش المؤتمر المؤتمر سيقام حفل تتويج الملكات من جميع الدول اللاتي لم يتوجن في بلادهن ليدخلن المسابقة يوم 17 ديسمبر في حفل الختام.

وملكة جمال العرب أو ملكة جمال العالم العربي هي مسابقة جمال تقام في العالم العربي، تسعى لٱختيار الفتاة العربية وفق شروط معينة أبرزها الجمال والثقافة والعادات والتقاليد العربية التقليدية.

وسنة 2006 فازت التونسية أميرة بن يوسف باللقب لكن تم اقصاؤها خلال أيام وانتزاع اللقب منها لصالح وصيفتها الأولى العراقية كلوديا حنا بسبب مخالفتها لبنود العقد حسب الشركة المنظمة وهو ما تنكره أميرة بن يوسف.

وسنة 2015 فازت المغربية سلمى زكموط باللقب لكنه انتزع منها بعد خمسة أشهر من تتويجها لصالح وصيفتها الأولى التونسية ياسمين داكومي بسبب زواجها الذي يعد مخالفة لشروط المسابقة التي تقتضي من المتوجة باللقب عدم الزواج لمدة سنة.