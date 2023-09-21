تعرف على الدول العشر الأكثر شيخوخة في العالم

تربعت اليابان على قائمة الدول الـ 10 الأكثر شيخوخة في العالم وبلغ عدد المسنين 29.1% من إجمالي السكان، تلتها دولتان أوروبيتان هما إيطاليا وفنلندا.

ونقلت “الجزيرة نت” عن وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عدد الأشخاص في البلاد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق تجاوز 36 مليونا و230 ألفا من إجمالي السكان البالغ نحو 124 مليونا و600 ألف نسمة.

وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر حيث تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر في اليابان نسبة 10% من الشعب الياباني للمرة الأولى، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية أمس الأحد.

وتشكل النساء 56.6% من عدد كبار السن في اليابان، حيث يبلغ عددهن 20 مليونا و510 آلاف نسمة مقابل 15 مليونا و720 ألف رجل.

ويمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق 16.1% من إجمالي السكان، أو 20 مليونا و50 ألف شخص.

2- إيطاليا

احتلت إيطاليا المرتبة الثانية في العالم والأولى بأوروبا في عدد المسنين بنسبة بلغت 24.5% من عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة.

3- فنلندا

جاءت فنلندا في المرتبة الثالثة عالميا والثانية أوروبيا في عدد المسنين بنسبة بلغت 23.6% من عدد السكان البالغ 5.5 ملايين نسمة.

4- البرتغال

حسب تقارير أممية صادرة عام 2022، فإن البرتغال تدخل أيضا في قائمة أكثر دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين حيث وصلت النسبة إلى 22% من عدد السكان البالغ أكثر من 10 ملايين نسمة.

5- ألمانيا

وصلت النسبة في ألمانيا إلى 21% من عدد السكان البالغ أكثر من 83 مليون نسمة.

6- بلغاريا

وبنسبة 21% من عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة جاءت بلغاريا في المركز السادس من القائمة.

7- جورجيا

نسبة عدد المسنين في جورجيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 3.8 ملايين نسمة.

8- السويد

جاءت السويد بعد جورجيا ضمن قائمة دول العالم التي تزداد فيها نسبة عدد المسنين نحو 20% من بين أكثر من 10 ملايين ساكن.

9- لاتفيا

نسبة عدد المسنين في لاتفيا 20% من عدد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة.

10- كرواتيا

نسبة عدد المسنين في كرواتيا 20% من عدد السكان البالغ نحو 4 ملايين نسمة.

تم تحديد سن 65 عاما كبداية للشيخوخة والسبب في ذلك كان يعتمد على التاريخ، وليس على علم الأحياء، حيث تم اختيار سن 65 عامًا كسن للتقاعد في ألمانيا عام 1880، وهي أول دولة تضع برنامجًا للتقاعد.

وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر 2022، أن وتيرة شيخوخة السكان أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث شهد عام 2020 تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وحسب التقرير، وبحلول عام 2030، سيبلغ عمر شخص واحد من كل 6 أشخاص في العالم 60 عاما أو أكثر. في هذا الوقت، سترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق من مليار في عام 2020 إلى 1.4 مليار.

وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق (2.1 مليار). ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر 3 مرات بين عامي 2020 و2050 ليصل إلى 426 مليونا.