تعرف على الشابة الجزائرية المتأهلة لجائزة القلم الأمريكية
تأهلت شابة جزائرية في السابعة والعشرين من عمرها، ومقيمة بفرنسا لجائزة القلم الأمريكية، التي تقدم سنوياً للكتّاب المعاصرين، الموهوبين، وذوي الخبرة.
وأعلنت مؤسسة القلم الأمريكية عن المرشحين المتأهلين للنهائيات في فئة الترجمة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها يوم 28 فيفري المقبل، خلال حفل تحتضنه مدينة مانهاتن بنيوورك.
Fatima Daas parmi les finalistes des PEN America Literary Awards 2022: Les lauréats seront annoncés le 28 février lors de la soirée de remise de prix qui se tiendra dans le quartier de Manhattan à New York. https://t.co/2e6YCNi1y6 @livreshebdo
— IziBook (@IziBook) January 28, 2022
وبرز إسم الكاتبة الجزائرية “فاطمة دعاس” من خلال فيلم “ذا ليتل لاست” الذي ترجمته “لارا فيرجنود”.
Fatima Daas, the Algerian finalist of the “Pen America Literary Awards” https://t.co/s6yUyLzFMD
— California18 (@california18com) January 31, 2022
CONGRATULATIONS and MABROUK et BRAVO @laravergnaud & Fatima Daas 🔥🔥
🖤🖤🖤THE LAST ONE is a PEN America Literary Award Finalist! @otherpress @noirsurblanc @hoperoadpublish https://t.co/HQgV9MPjZy
— MonaBismuth (@MonaBismuth) January 26, 2022
يذكر أن فاطمة دعاس فرنسية من أصول جزائرية، من مواليد عام 1995 ببلدة سان جيرمان أونلي، وحاصلة على درجة الماجستير في الإبداع الأدبي من جامعة باريس 8.
بخصوص الجائزة المؤهلة لها فتتضمن جميع الأصناف الأدبية، بدء من الأدب الخيالي والواقعي والشعر والسيرة الذاتية. وصولاً إلى المقالات والأعمال العلمية والترجمات المتنوعة والمثيرة للتفكير في الأدب المعاصر.