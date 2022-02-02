تعرف على الشابة الجزائرية المتأهلة لجائزة القلم الأمريكية

تأهلت شابة جزائرية في السابعة والعشرين من عمرها، ومقيمة بفرنسا لجائزة القلم الأمريكية، التي تقدم سنوياً للكتّاب المعاصرين، الموهوبين، وذوي الخبرة.

وأعلنت مؤسسة القلم الأمريكية عن المرشحين المتأهلين للنهائيات في فئة الترجمة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها يوم 28 فيفري المقبل، خلال حفل تحتضنه مدينة مانهاتن بنيوورك.

وبرز إسم الكاتبة الجزائرية “فاطمة دعاس” من خلال فيلم “ذا ليتل لاست” الذي ترجمته “لارا فيرجنود”.

يذكر أن فاطمة دعاس فرنسية من أصول جزائرية، من مواليد عام 1995 ببلدة سان جيرمان أونلي، وحاصلة على درجة الماجستير في الإبداع الأدبي من جامعة باريس 8.

بخصوص الجائزة المؤهلة لها فتتضمن جميع الأصناف الأدبية، بدء من الأدب الخيالي والواقعي والشعر والسيرة الذاتية. وصولاً إلى المقالات والأعمال العلمية والترجمات المتنوعة والمثيرة للتفكير في الأدب المعاصر.