-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تعرف على الشابة الجزائرية المتأهلة لجائزة القلم الأمريكية

جواهر الشروق
  • 945
  • 1
تعرف على الشابة الجزائرية المتأهلة لجائزة القلم الأمريكية

تأهلت شابة جزائرية في السابعة والعشرين من عمرها، ومقيمة بفرنسا لجائزة القلم الأمريكية، التي تقدم سنوياً للكتّاب المعاصرين، الموهوبين، وذوي الخبرة.

وأعلنت مؤسسة القلم الأمريكية عن المرشحين المتأهلين للنهائيات في فئة الترجمة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها يوم 28 فيفري المقبل، خلال حفل تحتضنه مدينة مانهاتن بنيوورك.

وبرز إسم الكاتبة الجزائرية “فاطمة دعاس” من خلال فيلم “ذا ليتل لاست” الذي ترجمته “لارا فيرجنود”.

يذكر أن فاطمة دعاس فرنسية من أصول جزائرية، من مواليد عام 1995 ببلدة سان جيرمان أونلي، وحاصلة على درجة الماجستير في الإبداع الأدبي من جامعة باريس 8.

بخصوص الجائزة المؤهلة لها فتتضمن جميع الأصناف الأدبية، بدء من الأدب الخيالي والواقعي والشعر والسيرة الذاتية. وصولاً إلى المقالات والأعمال العلمية والترجمات المتنوعة والمثيرة للتفكير في الأدب المعاصر.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هكذا استقبل سعوديون المذيعة حليمة بولند في منطقة الأحساء!

بالفيديو.. هكذا استقبل سعوديون المذيعة حليمة بولند في منطقة الأحساء!

انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية قفزا من ناطحة سحاب!

انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية قفزا من ناطحة سحاب!

3 علامات قد تنقذك من الموت.. طبيبة بريطانية تكشف الأعراض الدقيقة لسرطان الأمعاء

3 علامات قد تنقذك من الموت.. طبيبة بريطانية تكشف الأعراض الدقيقة لسرطان الأمعاء

الجزائريات خارج قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط

الجزائريات خارج قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط

بالفيديو.. منى واصف تتحدث عن “قسما” جميلة بوحيرد وأمنية الزواج بضابط جزائري

بالفيديو.. منى واصف تتحدث عن “قسما” جميلة بوحيرد وأمنية الزواج بضابط جزائري

في إطار ترويجها لأغنية باللهجة المغربية.. زي ميريام فارس الأمازيغي يثير الغضب

في إطار ترويجها لأغنية باللهجة المغربية.. زي ميريام فارس الأمازيغي يثير الغضب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جزائري

    ... حاصلة على درجة الماجستير في الإبداع الأدبي من جامعة باريس 8... ولو بقيت بيننا لتحصلت على ماستير في علم الأوهام والطلاسم والدروشة .

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد