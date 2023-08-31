تعرف على العادات التي تجعلك ثريا في عمر الثلاثينات

نشرت صحيفة Times of India تقريرا حول العادات التي تجعل الشخص ثريا في سن مبكرة وتحديدا في عمر الثلاثينات.

وبحسب التقرير فإن بلوغ مرحلة الثراء أو الأمان المادي لا يلزمها فقط بذل جهود حثيثة وإنما لا بد من اتباع هذه العادات:

ـ تحويل الطموحات إلى واقع ملموس

يوصي الخبراء بالعمل الجاد من أجل تحويل الطموحات إلى واقع تراه العين، لافتين إلى أن الأمر صعب ولكنه ليس مستحيلا.

ـ التركيز على الهدف

التركيز على الهدف حسب التقرير من أهم العادات التي ينبغي أن يركز عليها طالب الثراء، فعلى سبيل المثال، يجب أن يفكر مليًا بشكل واقعي في المبلغ الذي يريد كسبه في عمر معين وكل ما يريد القيام به.

والتخطيط لهذه الأهداف سيعطي منظورًا لما يريد الشخص وما ينبغي عليه القيام به لتحقيقه.

ـ نفقات أقل

يحصل الشخص على مبلغ معين من المال لقاء وظيفته أو حرفته، وهو أساس بقائه على قيد الحياة.

وتبدأ قصة النجاح في تحقيق الحلم من خلال الالتزام بإنفاق نسبة معينة فقط من تلك الأموال، فإذا أنفق المرء كل ما يكسبه على حاضره، فستظل هناك فرصة ضئيلة لأن يتمكن فعليًا من ادخار أي شيء للمستقبل.

ـ الادخار مبكرًا

يوجد الكثير من أوجه الإنفاق التي يمكن أن تستنزف الدخل في الحاضر بشكل فوري. ولكن إذا كان الشخص يرغب في الحصول على مبلغ كافٍ من المال في أيامه الأولى، فإنه سيكون بحاجة إلى إعادة التركيز على وضع مبلغ معين في المدخرات أو استثماره بحكمة، بما يساعده على تأمين حياة ثرية في المستقبل القريب.

ـ ضوابط صارمة

إن اكتساب عادة تحديد ميزانية شخصية تغطي الاحتياجات الأساسية للحياة وتضع في الاعتبار عدم المساس بالنسبة المخصصة للادخار، سيؤثر بشكل إيجابي على حياة الشخص لاحقًا.

يساعد إنشاء الميزانية على تصميم خطة للنفس ويتيح للشخص معرفة نفقاته ويساعده على تحليل المواضع التي يمكنه أو لا يمكنه إجراء تعديلات على مستويات الإنفاق فيها أو التخلي عنها مؤقتا.

تساعد الميزانية الشخصية المرنة على توفير أموال أكثر مما يمكن تحقيقه بشكل عشوائي.

ـ صقل المهارات

كلما زادت مهارات الشخص المتقنة، كان أداؤه أفضل في حياته، لذلك وجب السعي لتعلم مهارات مختلفة واكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة. لا يتم إهدار أي مهارة تم تعلمها على الإطلاق.