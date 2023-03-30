تعرف على الكردية التي رشحها بايدن لتكون سفيرة أمريكا في مصر

رشح الرئيس، جو بايدن، الدبلوماسية الكردية، هيرو مصطفى جارج، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، وفق تقرير نشره موقع الحرة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، الأربعاء، إلى أن جارج ستكون برتبة سفيرة فوق العادة، وأنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ونائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة الوزير السياسية في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي بالهند.

عملت جارج في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

وتشمل مهامها الأخرى في واشنطن، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملت في الأردن بمجلس الأمن القومي، فضلا عن مدير مجلس الأمن القومي للعراق وأفغانستان.

وعملت أيضا في الخارج كمنسقة مدنية أمريكية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت بلبنان، ومسؤولة سياسية في أثينا باليونان.

حصلت جارج على جائزة “ماتيلدا دبليو سينكلير” لإنجازها المتفوق في اللغات الأجنبية، إذ تتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية إلى جانب الإنجليزية.

وعند توليها منصب السفيرة الأمريكية في بلغاريا، كتبت على الموقع الرسمي للسفارة في بلغاريا بيانا، في عام 2019، معبرة عن فخرها بكونها أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها كسفيرة.

وبشأن حياتها الشخصية، ذكر البيت الأبيض أنها نشأت في ولاية داكوتا الشمالية. وحصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، وماجستير من جامعة برينستون.

وتقول مؤسسة “كارنيجي” على موقعها الرسمي إن جارج المولودة في العراق، عندما كانت في الثانية من عمرها، هربت مع عائلتها من كردستان العراق في ظل نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين.

وأمضت مع عائلتها السنتين التاليتين في مخيمات اللاجئين في إيران، حتى تمت الموافقة على لجوء الأسرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت جارج ذات مرة لمجموعة من الطلاب بحسب “كارنيجي”: “كونك لاجئا مهاجرا، فأنت تبدأ بلا شيء. لكن هذه التجربة علمتني أن أضع أهدافا كبيرة، ثم أحققها، ثم أهدفا إلى مستوى أعلى”.

وتزوجت جارج من شخص ذو أصول هندية يدعى، رافنييش جارج، ولديهما طفلتين، الكبرى تدعى أريانا، وتبلغ من العمر 9 أعوام، والصغرى أشنا، البالغة من العمر 7 أعوام، بحسب الموقع الرسمي للسفارة الأميركية في بلغاريا.

وكانت قصة عائلتها المهاجرة موضوع الفيلم الوثائقي “البطلة الأمريكية” American Herro، بحسب البيت الأبيض.

وكرمتها مؤسسة “كارنيجي”، في عام 2021، كواحدة من أهم المهاجرين في الولايات المتحدة.