تعرف على المكان الصحيح لتخزين الحليب في الثلاجة

حذر خبراء في التغذية من وضع الحليب في باب الثلاجة، وهي العادة التي يتبعها الكثيرون، مع الكشف عن المكان الأنسب لتخزينه.

وبحسب الخبراء فإننا نخفض العمر الافتراضي للحليب عن طريق إبقائه في باب الثلاجة، الذي يعتبر المكان الأكثر دفئا.

وقالت صحيفة الديلي ميل إن الارتباك حول المكان الأسلم لتخزين الحليب انتشر على تويتر هذا الأسبوع بعد أن حثت المزارعة سيري كراير مشاهدي “بي بي سي بريكفاست” على عدم الاحتفاظ به في باب الثلاجة.

وقالت في البرنامج: “يجب أن تتأكد من أنك عندما تأخذه إلى المنزل بعد شرائه، فإنك تبقيه باردا، وتضعه مع منتجات باردة أخرى. تحتاج إلى وضعه في الجزء الرئيسي من الثلاجة في الخلف وليس في الجزء الأمامي.. باب الثلاجة، هو الجزء الأكثر دفئا”.

لكن بعض المشاهدين كانوا متشككين، مشيرين إلى أن زجاجات الحليب غالبا ما تكون كبيرة جدا بحيث لا يمكن تخزينها واقفة على رف الثلاجة ومن المحتمل أن تتسرب إذا تم وضعها.

ومنذ ذلك الحين، أيد العلماء وجهة نظر كراير، مضيفين أن الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى يجب أن تبقى أعمق داخل الثلاجة.

وقال الدكتور كريستيان رينولدز من جامعة سيتي في لندن لـ MailOnline: “الحليب سلعة قابلة للتلف، لذا فإن مكان تخزينه ودرجة حرارة الثلاجة تؤثر على مدة صلاحيته”.

وأضاف: “ليس الحليب فقط – فكر في الجبن واللحوم وجميع منتجات الألبان. إن تخزينها بالطريقة الصحيحة يجعلها أفضل”.

كما يٌنصح بالتحقق من ضبط الثلاجة بين 0-5 درجة مئوية (32-41 درجة فهرنهايت) لإطالة عمر المنتجات قدر الإمكان.

وإذا كانت ثلاجتك أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت)، فيمكنك تمديد فترة صلاحية الحليب، ويمكنك تجميده أيضا.