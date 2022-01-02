تعرف على ترتيب جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا

جاءت الجزائر في المرتبة 96 عالميا و11 عربيا في ترتيب “هينلي” لجوازات السفر، وهذا وفقا لعدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.

ويمكن لحامل جواز السفر الجزائري حسب المصدر ذاته، الوصول إلى 52 وجهة دون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

ويعتمد المؤشر على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والذي يعد أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة.

ويتضمن المؤشر 199 جواز سفر و227 وجهة سفر مختلفة، وقد يكون لحظر السفر المتعلق بفيروس كورونا الأولوية في تغيير بعض الترتيبات والمعلومات المسجلة.

وبالعودة للترتيب فقد احتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الـ16 على مستوى العالم والأولى عربيا، حيث يتمتع حاملو الجواز بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 174 دولة.

وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا و60 عالمياً، بعدها الكويت بتصنيف 61 عالميًا، تليها البحرين (69)، ثم سلطنة عُمان الخامسة عربيًا (71 عالميًا).

وحازت العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حلت في الترتيب 115 عالمياً.

من جهة أخرى، تصدرت اليابان التصنيف العالمي مناصفة مع سنغافورة، حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتموقعت كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني، بـ190 وجهة، ثم جاءت كل من إيطاليا وفنلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ (189 وجهة)، الدنمارك والنمسا (188 وجهة).

واحتلت السويد وفرنسا والبرتغال وهولندا وأيرلندا المرتبة السادسة بـ187 وجهة، تليها سويسرا، وبلجيكا، النرويج، وبلجيكا، ونيوزيلندا (186 وجهة)، اليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك، وأستراليا (185 وجهة)، كندا والولايات المتحدة (185 وجهة)، هنغاريا (183 وجهة).