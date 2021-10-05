تعرف على توقعات الطقس ليوم الأربعاء

أظهرت توقعات الطقس ليوم الأربعاء، أجواء من مستقرة إلى غائمة مع احتمال تساقط الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف الولايات الوسطى والغربية أجواء صافية خلال الصبيحة، لتتلبد الأجواء وتصبح غائمة في المساء.

أما المناطق الشرقية فستشهد بعض السحب التي تصبح أكثر كثافة في المساء مع احتمال تساقط بعض الأمطار.

بينما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومشمسة عبر شمال الصحراء والواحات.

نشرية جديدة حول الطقس: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

نبهت نشرية حول الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه جاء من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي تساقط أمطار رعدية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

نبهت نشرية خاصة حول الطقس ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات شرقية وداخلية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بنشاط رعدي يميز ليلة الإثنين الولايات الشرقية الساحلية منها والداخلية.

الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، سوق اهراس، قسنطينة، تبسة، ام البواقي وقالمة.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الطقس، ليوم الإثنين من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.

وحسب التنبيه سيصل علو أمواج البحر، إلى 3 أمتار بداية من منتصف النهار إلى صبيحة يوم الثلاثاء.

توقعات الطقس ليوم الإثنين: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، أجواء من مستقرة إلى قليلة الإستقرار تكون مرفوقة بتساقط الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة جزئيًا في الصبيحة مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على المناطق الداخلية والمرتفعات، لتستقر الأجواء في المساء.

بينما الولايات الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.