حالة الطقس ليوم الإثنين: أجواء من مغشاة إلى رعدية عبر معظم المناطق
أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء من مغشاة إلى شبه رعدية عبر العديد من المناطق.
وحسب التوقعات الجوية حول حالة الطقس ستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت 2021:
المناطق الوسطى والغربية:
↙ أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا
↙ أجواء مغشاة جزئيا على الهضاب العليا
↙ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/aEEGl78IgU
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
المناطق الشرقية هي الأخرى ستشهد أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية وبداية من الظهيرة، يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت 2021:
المناطق الشرقية:
👈 أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية
👈 بداية من الظهيرة، نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس
👈 لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/qnx7Gt5KcL
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية
⏮أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي وشمال الصحراء pic.twitter.com/Bf05axmXxn
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 02 أوت 2021:
⏮ تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية
⏮ وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية
⏮ وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية
⏮ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/NNWp4whRiY
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 3 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية.
وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت المصالح المعنية من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية
⛈⛈تميز اليوم الولايات الآتية:
↙ برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام
↙ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/dHjQ1tCw7r
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021