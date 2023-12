تعرف على ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر

انتُخبت الناشطة الإنسانية وسيدة الأعمال الأميركية، كيت فوبرس، الاثنين، رئيسة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتصبح بذلك ثاني امرأة تتولى المنصب.

وجاء في بيان للاتحاد أن “انتخاب كيت فوربس رئيسة للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو لحظة تاريخية”.

وأضاف البيان أن “هذا الإنجاز يسلط الضوء على الالتزام المستمر للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنويع والمساواة الجندرية في قيادتها”.

The IFRC General Assembly has elected Kate Forbes @KateForbes_IFRC as the new President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).

