تعرف على “مأكولات السعادة”.. 13 نوعا يحقق الراحة والاسترخاء

أكّدت الدراسات الحديثة أن السعادة ليست حالة نفسية بحتة وإنما مرتبطة ارتباطا وثيقا بالطعام، الذي ثبت علميا أنه يلعب دورا لا يستهان به في مكافحة الاكتئاب وطرد الطاقة السلبية.

وبحسب التقارير العلمية فإن تقلب المزاج ليس مشروطًا بموقف معين فقد ينتاب الشخص مزاجًا سيئًا فجأة وبدون مقدمات، كما أن الشعور بالاكتئاب عادة ما يكون نتيجة فقدان الجسم لبعض العناصر والفيتامينات.

1- الشيكولاتة

من أشهر المأكولات التي تعمل على تحفيز إفراز هرمون السعادة في الجسم وخاصة الشيكولاته الداكنة كما أنها محببه لدي الكثير.

2- القهوة والشاي الأخضر

بحسب الدراسات فإن القهوة تمنح شعورًا بالمتعة وخاصة عند تناولها في الصباح الباكر كما أنها تقلل تطوير الاكتئاب لدى النساء.

و يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من المواد المضادة للأكسدة والحمض الأميني الثيانين وهو يحارب الاكتئاب ويوفر الاسترخاء للجسم ولأنه يمتص بسرعة فتأثيره على الحالة المزاجية سريع.

3- الفول السوداني

يعد تناول الفول السوداني سببًا لتحسين الدورة الدموية وعلاج حالات الاضطراب الموسمي وقلة النشاط والنوم لفترات طويلة فهو يحتوي على فيتامين B3 المتوفر في كبد البقر والسمك التونا الشمندر.

4- “المشروم”

بمحتواه الغني من معدن السيلينيوم، والذي يقدم فوائد عديدة للجسم منها تحسين المزاج، وتقليل الاكتئاب والقلق والشعور بالتعب، كذلك يحتوي الفطر على فيتامين “د” الذي يعدّل المزاج.

5- المكسرات

مثل اللوز والجوز والكاجو بها كميات عالية من الماغنسيوم يرفع من الحالة المزاجية، حيث يحسن إنتاج الطاقة ويزيد من إنتاج السروتنين “مرخي ومهدئ طبيعي” كما يحتوي علي دهون طبيعية وبروتينات مفيدة للعصب واستقرار مستوي سكر الدم.

6- الأسماك

خاصة التي تعيش في المياه الباردة والعميقة مثل السردين والتونا بها أحماض دهنية أوميجا 3 بلس تعمل على تحسين وظائف المخ، حيث تدخل في تكوين المادة الرمادية به.

7- الحبوب الكاملة

كالأرز البني والشوفان والقمح تساعد علي إفراز هرمون السيروتونين “هرمون السعادة” بالجسم .

8- البيض

خاصة الصفار غني بفيتامين B الذي ثبت طبيا أنه يقلل من أعراض الاكتئاب لأنه يحسن من الوظائف العصبية .

9- منتجات الألبان قليلة الدسم

كالزبادي والجبن هذه المنتجات غنية بالكالسيوم وفيتامين D، وتحارب الاكتئاب إذ تعزز الشعور بالراحة والاسترخاء النفسي.

10- التوت والفراولة

يحتوى التوت على مادة صبغية تسمى “أنثوسيانيدين” تقلل الالتهابات فى الجسم وتقلل من معدل الشعور بالاكتئاب كما تتوفر تلك المادة فى الفراولة.

11- الأفوكادو

يعد بمثابة الخلطة السحرية التى يمكن من خلالها التخلص من الاكتئاب والتوتر والقضاء عليهما وتحسين المزاج نتيجة لاحتوائه على مادة “السيروتونين”.

12- الموز

يعتبر من الفواكه الغنية بنسبة كبيرة من البوتاسيوم كما أنها مصدر لفيتامين “ب” الذي يعرف بقدرته علي محاربة الاكتئاب.

13- الخضراوات الورقية

مثل السبانخ والكرنب والجرجير والخس إذ تحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات التي تحارب الالتهابات ولها دور فعال في محاربة الإكتئاب.