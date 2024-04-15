تعرف على مخاطر المكملات الغذائية التي يخفيها المتخصصون

يعتقد الكثير من الناس أن المكملات الغذائية طبيعية، لذلك فهي آمنة ولا خوف من تناولها دون مراجعة الطبيب، لكن الآثار الجانبية يمكن أن تحدث في أي وقت.

وعلى الرغم من أن معظم الأعراض الثانوية للأعشاب والمكمل الغذائي عادة ما تكون خفيفة، إلا أن التفاعلات الدوائية يمكن أن تكون خطيرة في بعض الأحيان أو حتى مهددة للحياة، وهو ما يخفيه المتخصصون والمنتجون لها.

ما هي المكملات الغذائية؟

تشمل المكملات الغذائية منتجات مثل الفيتامينات والأعشاب والمعادن والإنزيمات والأحماض الأمينية والنباتات.

تعتبر الفيتامينات”سي”و”دي”وزيت السمك والإشنسا والميلاتونين والكالسيوم والحديد والبروبيوتيك أمثلة على المكملات الغذائية الشائعة.

متى يوصى بتناول المكمل الغذائي؟

قد يوصي الطبيب بتناول مكمل غذائي في هذه الحالات:

– مخاطر عالية للإصابة بحالة صحية يمكن تقليلها بإضافة مادة مغذية

– المرأة الحامل أو المرضع إذا كانت في حاجة إلى عناصر غذائية إضافية

– حالة مثل الفشل الكلوي الذي يجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية

– نظام غذائي متخصص أو مقيد يفتقر إلى عناصر غذائية محددة

– المعاناة من سوء التغذية وعدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية من النظام المتبع.

– الحصول على نتائج معملية تظهر نقص عنصر غذائي معين

– مواجهة كبار السن صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة، وفقا لموقع healthline.com.

ماهي فوائدها؟

– توفير العناصر الغذائية التي لا يمكنك الحصول عليها من نظامك الغذائي

– زيادة مستويات العناصر الغذائية إذا كان لديك نقص

– دعم الأهداف الصحية الشاملة والمحددة

– استكمال خطط العلاج الطبي السائدة

– تقديم خيارات علاجية بديلة، حسب موقع greatist.

ماهي مخاطرها؟

تم تقديم أكثر من 8 ألاف تقرير عن حوادث خطيرة تتعلق بالمكملات الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والأعشاب، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

تصف هذه التقارير أعراضا مثل مشاكل القلب أو الكلى أو الكبد وردود الفعل التحسسية والتعب.

– يمكن أن تتفاعل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة طبيا، مما يؤثر على فعاليتها أو يسبب آثارا ضارة، وعلى عكس العقاقير الطبية القوية، نادرا ما يكون للمكملات الغذائية تأثير كبير على إنقاذ الحياة.

– لا تنقل الملصقات التحذيرية المخاطر المحتملة بشكل كاف.

– على الرغم من الادعاءات التسويقية، فإن معظم المكملات الغذائية لا تعالج الأمراض الرئيسية.

– تعد بعض المكملات بحماية القلب أو السرطان، لكن الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات غالبا ما تكون ضعيفة أو غير حاسمة.

– يمكن أن تؤدي الحبوب والكبسولات إلى تهيج المريء، مما يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة.

– مجرد تصنيف المنتج على أنه “طبيعي” لا يضمن السلامة، ولا تزال بعض المواد الطبيعية تشكل مخاطر، وفقا لموقع consumerreports.

ماهي أثارها الجانبية؟

يزداد خطر الآثار الجانبية إذا تناولت العديد من المكملات الغذائية معا، أو إذا تناولت جرعات عالية.

يحدث ذلك لأن العديد من المكملات الغذائية تضيف إلى العناصر الغذائية التي تحصل عليها من الأطعمة، فقد يكون من السهل تناول جرعة عالية جدا دون معرفة ذلك.

وتشمل الآثار الجانبية المحتملة للمكملات الغذائية ما يلي:

الغثيان، القيء، الصداع، النعاس الزائد، بحسب موقع verywellfit.