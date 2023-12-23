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الجزائر

تعرف على ملكات الجمال المختارات للعام 2023!

الشروق أونلاين
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تعرف على ملكات الجمال المختارات للعام 2023!

أعلنت اللجنة المشرفة عن مسابقة ملكة جمال الأرض، عن أسماء 4 فائزات في العام 2023، بالألقاب التي شهدت منافسة كبيرة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد فازت الألبانية دريتا زيري أمس الجمعة بمسابقة ملكة جمال الأرض 2023، وحصلت على لقب “ملكة جمال الهواء” الفلبينية إليانا أدوانا، وفازت بلقب “ملكة جمال المياه” ممثلة فيتنام دو لان آنه، وحصلت على لقب “ملكة جمال النار” كورا بليالولت من تايلاند.

وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني للمسابقة، ستصبح ملكة جمال الأرض 2023 سفيرة للحملات البيئية حول العالم.

وتعتبر مسابقة “ملكة جمال الأرض” واحدة من أعرق مسابقات ملكات الجمال في العالم، إلى جانب “ملكة جمال الكون” و”ملكة جمال العالم” و”ملكة جمال الدولية”.

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