تعرف على مواقيت عمل مكاتب بريد واتصالات الجزائر خلال رمضان

كشفت كل من مؤسستي بريد واتصالات الجزائر عن مواقيت عملهما خلال شهر رمضان المبارك، عبر الولايات الشمالية والجنوبية.

وحسب مؤسسة بريد الجزائر، فمواقيت العمل بالنسبة لمكاتبها البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الشمال والتي تعمل بنظام التناوب، فستكون من السبت إلى الخميس ومن الساعة 8.30سا إلى 17.00 سا.

أما المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود، فيكون العمل بها من يوم السبت إلى الأربعاء ومن 9.00 سا إلى 15.00 سا، أما يوم الخميس فمن 9.00 سا إلى 13.00سا.

وبخصوص المكاتب البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الجنوب والتي تعمل بنظام التناوب، فحددت مواقيت العمل من السبت إلى الخميس ومن 7.00سا صباحا إلى 15.00 سا.

في حين المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود تكون ساعات العمل من 7.00 سا إلى 13.00 سا، باستثناء يوم الخميس الذي ينتهي الدوام به على الساعة 11.

وعن مواقيت عمل الوكالات التجارية، فأوضحت مؤسسة اتصالات الجزائر أنها ستكون من الساعة 8.30 صباحا إلى 17 مساء، بالنسبة للولايات الشمالية، ومن 7.30 صباحا إلى 15.30 زوالا عبر ولايات الجنوب.