تعرّفي على 9 مشاكل صحية تسببها الملابس الضيقة

يعتبر ارتداء الملابس الضيقة مصدرا للكثير من المشاكل الصحية التي تتفاقم وتتعقد، حيث تكون سببا في آلام الظهر وتهيج الجلد، وغيرها من الأمراض.

ولمعرفة المزيد حول الآثار الصحية المرتبطة بالملابس الضيقة، تابع هذا المقال:

تمنع عودة تدفق الدم

تمنع الملابس الضيقة عدم عودة تدفق الدم مما يشكل خطراعلى صحتك، لأنه قد يجعلك تشعرين بالتعب والإرهاق.

فعندما تكون ملابسك مثبتة بإحكام حول ساقيك أو خصرك، يجب على قلبك أن يعمل بجهد أكبر لمساعدة الدم على العودة.

تعزز ظهور الدوالي

عندما تكون ملابسك ضيقة للغاية، تكون الدورة الدموية لديك ضعيفة ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة.

وفقا لإحدى الدراسات، فإن 31% من الإناث يعانين من الدوالي، قد تصبح هذه الحالة أسوأ نتيجة ارتداء السراويل الضيقة، والوقوف لفترات طويلة من الوقت.

يعزز تطور السيلوليت

الثياب الضيقة لا تسبب في الواقع تشكل السيلوليت، ولكنها تسرّع ظهوره، وذلك لأنها تعيق مرور تدفق الدم وتشجع على نمو العقيدات الدهنية في الفخذين.

تعيق التنفس

الضغط في الرئتين والقصبة الهوائية الناجم عن الملابس الضيقة يمكن أن يعيقك على التنفس بشكل جيد.

مع العلم أن التنفس السطحي لا يزود الدماغ بالأكسجين بشكل جيد، هذا يمكن أن يسبب التوتر وقلة التركيز. وحتى الإغماء.

آلام الظهر

ارتداء الملابس الضيقةيقيد حركاتك ويجبرك على إجهاد عضلات معينة، ويجعل فقراتك تعمل بجهد أكبر من المعتاد.

كما يصبح الوركين مضغوطين ويواجهان صعوبة في تحمل وزنك، الذي عادة ما يدعمانه.

إذا لم تتمتع ذراعيك وساقيك بحرية الحركة، فسوف ينتهي يومك وأنت تشعرين بثقل الأوجاع والوخز، بحسب موقع steptohealth

تهيج الجلد

الثياب الملتصقة مع الجسم يمكن أن تسبب تهيج الجلد، خاصة في المناطق التي يكون فيها الجلد أكثر حساسية.

تثبيط الجهاز اللمفاوي

عندما ترتدي ثيابا ضيقة، فإن الجهاز اللمفاوي يصبح أقل كفاءة، مما تعرض جهازك المناعي للخطر ويصبح جسمك أقل قدرة على معالجة السموم.

الصداع وعدم وضوح الرؤية

ارتداء القمصان ذات الأزرار السفلية الضيقة جدا، يمكن أن يقلل من الدورة الدموية المناسبة للدماغ والرأس مما يسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يشير خبراء التغذية إلى أن الملابس الضيقة، بما في ذلك ربطات العنق، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي.

ومن بين هذه الاضطرابات، متلازمة القولون العصبي، ومرض كرون(التهاب يصيب الجهاز الهضمي).

انحباس العصب

تشير دراسة نشرت 2013 إلى أن الملابس الضيقة يمكن أن تسبب نوعا من ضغط العصب الفقري، هذه الحالة تسبب خدرا ووخزا وألما في جانب فخذك، وفقا لموقع healthline.

التهاب في الرحم

الضغط الناتج عن ارتداء الملابس الضيقة يؤدي إلى تجمع وتراكم الخلايا في بطانة الرحم مما يتسبب في التهابات الرحم، وربما العقم.