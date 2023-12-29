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جواهر

تعرّف على أول سيدة أعمال تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

جواهر الشروق
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تعرّف على أول سيدة أعمال تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

كشف تقرير نشره مؤشر بلومبيرغ الأميركي، الخميس، عن أول امرأة تجمع ثروة تزيد عن 100 مليار دولار، من وراء امتلاكها لإمبراطورية فرنسية لمنتجات التجميل.

وأضح التقرير أن ثروة الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، المالكة لثلث شركة “لوريال” التي أسسها جدها، وصلت إلى 100 مليار و200 مليون دولار.

وتشغل فرانسواز منصب نائبة رئيس مجلس إدارة “لوريال” البالغة قيمتها السوقية 268 مليارا من الدولارات.

وقفزت ثروتها إلى 100.2مليار دولار الخميس، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وجاء الإنجاز لدى ارتفاع أسهم شركة “لوريال” التي أسسها جدها إلى مستوى قياسي، حيث من المتوقع أن يكون العام المقبل هو الأفضل بالنسبة لسعر السهم منذ 1998.

بيتنكورت مايرز، ولدت طفلة وحيدة لوالديها، وأصبحت ثرية بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكورت قبل 6 سنوات.

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