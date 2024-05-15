تعرّف على الآثار الجانبية للمياه المعدنية

تحتوي المياه المعدنية على كميات عالية من المعادن، لذلك يفضلها الناس على مياه الصنبور، غير أنها يمكن أن تسبب آثار جانبية، وخطورة على بعض المرضى.

يوصى الأطباء الأشخاص المصابون بضغط الدم بتوخي الحذر عند شرب الماء المعدني لأنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، كما أنه يمكنأن يضر مينا الأسنان لأنه يحتوي على نسبة من الحموضة.

ماهي نسبة المواد الصلبة المطلوبة في الماء المعدني؟

وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن تحتوي المياه المعدنية على ما لا يقل عن 250 جزءا في المليونمن إجمالي المواد الصلبة الذائبة، حسب موقع healthline.

ما الفرق بين المياه المعدنية ومياه الصنبور؟

المياه المعدنية تأتي من مصادر طبيعية، كالينابيع وكالآبار الجوفية، تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأملاح ومركبات الكبريت.

بينما يحتوي ماء الصنبور على معادن مضافة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، لذلك يعتبرها البعض أكثر صحة.

ومع ذلك، فإن المعادن الموجودة في الماء العسر تشكل رواسب يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأنابيب أو تقييد التدفق، وفق ما نشره موقع medicalnewstoday.

هل تشبه المياه المعدنية بعضها؟

يختلف تكوين المياه المعدنية حسب المصدر،فقد يحتوي بعضها على مستويات عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

وفي المقابل، قد يكون لدى البعض الآخر مستويات أقل من هذه المعادن، وقد تكون بعض المياه المعدنية أيضا غازية، بينما قد تكون مياه أخرى ساكنة.

هل يتم تطهيرها؟

بمجرد تحديد مصدر المياه، من نبع طبيعي أو بئر جوفي، يتم تنقيتها لإزالة الشوائب، من خلال التناضح العكسي، والذي يتضمن تمرير الماء عبر غشاء شبه منفذ لإزالة الشوائب، بحسب موقع waterseer.

ما هو تأثير المياه المعدنية على الصحة؟

شرب الماء المعدني له العديد من الفوائد الصحية المحتملة، منها:

إزالة السموم من الجسم

يعتبر الماء المعدني أفضل الطرق لإزالة السموم من الجسم، والتخلص من الدهون الزائدة والأملاح والسموم، وهذا يمكن أن يساعد أيضا في تقليل الضغط على الكلى والتمثيل الغذائي.

فقدان الوزن

على الرغم من عدم وجود سعرات حرارية في المياه المعدنية، إلا أن العناصر الغذائية الإضافية والكربنة يمكن أن تساعد الشخص في كثير من الأحيان على الشعور بالشبع مقارنة بالمياه العادية، وبالتالي عدم تناول المزيد من الأكل.

الشوارد

تحتوي المياه المعدنية على البوتاسيوم والصوديوم، وفي أفضل الأنواع تكون نسبة الصوديوم منخفضة، بينما يكون البوتاسيوم مرتفعا.

هذه طريقة رائعة لتحسين وظيفة الجهاز العصبي وخفض ضغط الدم، لأن البوتاسيوم موسع للأوعية الدموية، وبعبارة أخرى، يمكن لهذه المياه الغازية أيضا حماية صحة القلب والأوعية الدموية.

كثافة العظام

مع وجود مستويات عالية من المغنيسيوم والكالسيوم، فإن هذا النوع من الماء يعزز بالتأكيد كثافة المعادن في العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشتها مع التقدم في العمر.

خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تنظيم صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق، وقد تم ربطه بخفض مستويات الكوليسترول الإجمالية، والتقليل من خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

الأمراض العصبية

وجدت بعض الدراسات أن استهلاك هذه المياه ذات الأساس المعدني يمكن أن يحمي من بعض أمراض التنكس العصبي.

تحسين الدورة الدموية

يعمل الماء المعدني الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد على تحسين الدورة الدموية، لأن الحديد عنصر حاسم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي، فإن المزيد منه يعني أكسجة أفضل، وشفاء أسرع، ووظيفة أفضل للأعضاء، وفقا لموقع organicfacts.

مخاطر محتملة لشرب المياه المعدنية

تعد المياه المعدنية آمنة بشكل عام، وقد أشارت الأبحاث إلى القليل جدا من الآثار السلبية الفورية المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لشربها، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية، ما يلي:

– تحتوي بعض المياه المعدنية على نسبة عالية من الصوديوم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر.

– يمكن أن يتسبب حمض الكربونيك الموجود في المياه المعدنية في الإصابة بالفواق والانتفاخ.

– يمكن أن تحتوي المياه المعدنية على بعض أنواع الميكروبات.

– تحتوي الكثير من عبوات المياه المعدنية البلاستيكية على ثنائي الفينول الذي يمكن أن يتداخل مع وظائف الهرمونات الطبيعية.

– تعد جزيئات البلاستيك الصغيرة مصدر قلق آخر عند شرب المياه المعدنية.

– المياه المعدنية حمضية أكثر ويمكن أن تضر مينا الأسنان، أما المياه المعدنية الفوارة التي تحتوي على كربونات الصودا، فإنها تقلل من صلابة المينا بشكل أكبر.

– تتسبب العبوات البلاستيكية للمياه المعدنية بالتلوث البيئي على نطاق واسع، ويعرف التلوث البيئي بعواقبه الوخيمة على صحة الإنسان، بحسب موقع altibbi.