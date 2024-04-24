تعرّف على الأخطاء الشائعة لتناول مسكنات الألم؟

يتعامل الكثير من الناس مع مسكنات الألم بلا مبالاة لاعتقادهم أنها ليست ذات تأثير كبير على الجسم، وغير مضرة بالصحة لذلك يتناولونها بعيدا عن أي ضابط.

ورغم فوائدها الكبيرة في تسكين الألم، إلا أنها يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة معظمها يقع على الكلى التي تصاب باعتلال خطير قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

في هذا المقال، سنتحدث عن أنواع المسكنات والأخطاء الشائعة عند تناول، وعلامات تعاطي الكثير منها.

كيف تعمل المسكنات؟

تختلف أنواع المسكنات وبالتالي تختلف الطريقة التي تسكن بها الآلام كالتالي:

– الأفيونيات تقوم بتقليل إشارات الألم التي يرسلها الجهاز العصبي وبالتالي تقليل رد فعل الدماغ تجاه هذه الإشارات.

– أدوية التيلينول تعمل على تغيير الطريقة التي يشعر بها الجسم بالألم.

– الأدوية المضادة للالتهاب تقوم بمنع آثار البروستاجلاندين وهو إنزيم ينظم الكثير من الوظائف الحيوية في الجسم، بحسب موقع dailymedicalinfo.

ماهي فوائدها؟

إن فوائد تناول المسكنات تفوق بكثير أي آثار جانبية وفقا للدراسات الحديثة في حالة تعاطيها باعتدال ووفقا لوصفة طبية، ومن بين هذه الفوائد:

– تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

– تخفف آلام العضلات.

– تخفض ضغط الدم المرتفع.

– تأثيرات مضادة للتخثر، وفق موقع benefitof.

ما هو اعتلال الكلية المرتبط بالمسكنات؟

يُعرف اعتلال الكلى المرتبط بالمسكنات على أنه حالة تسبب تلف إحدى الكليتين أو كلاهما، نتيجة الاستخدام الطويل للمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية.

ماهي الفئة العمرية التي تصيبها؟

يحدث اعتلال الكلية المرتبط بالمسكنات بشكل أكبر عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و70 سنة، واللاتي يعتمدن على استخدام المسكنات بانتظام.

ماهي المسكنات التي تشكل خطورة؟

تشمل أهم المسكنات التي قد تتسبب اعتلال الكلى المرتبط بالمسكنات عند استخدامها لفترة طويلة ما يلي:

أسيتامينوفين

الأسبرين

الإيبوبروفين

النابروكسين

ماهي أعراض اعتلال الكلية؟

قد لا تظهر أي أعراض واضحة في المراحل المبكرة من اعتلال الكلى، ولكن مع تطور المرض، قد تظهر بعض العلامات والأعراض التالية:

– التعب، أو الضعف، أو الشعور بالتوعك.

– وجود دم في البول.

ـ الحاجة المتكررة للتبول، خاصة في الليل.

– الشعور بالألم أو الإزعاج في منطقة الظهر أو الخاصرة.

– تورم أو وذمة في الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

– ارتفاع ضغط الدم.

– الصداع.

– أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، وفقا لموقع altibbi.

ماهي علامات تعاطي الكثير منها؟

تشمل التغييرات في المظهر الجسدي التي يمكن أن تشير إلى تعاطي مسكنات الألم:

– اتساع أو تضييق حدقة العين.

– تغيرات في الوزن واحمرار العين أو العيون الزجاجية.

وقد تشمل بعض العلامات العامة للتسمم بالمسكنات وإساءة استخدامها ما يلي:

ـ النعاس

ـ تركيز ضعيف

ـ مشاكل في الذاكرة

ـ معدل تنفس أبطأ

ـ ردود أفعال وحركات أبطأ

ـ اللامبالاة

ـ تقلب المزاج

ـ اكتئاب، حسب ما نشره موقع therecoveryvillage.

ماهي الأخطاء الشائعة عند تناولها؟

– مضاعفة الجرعات على مدار اليوم

-دمج نوعين مختلفين

– عدم قراءة التعليمات المرفقة

– القيادة تحت تأثير الأدوية

-تقاسم الأدوية مع الآخرين

-عدم التحدث إلى الصيدلي

– تخزين مسكنات الألم لحالات الطوارئ، وفقا لموقع webteb.