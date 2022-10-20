تعرّف على الأسباب التي تجعلك تحتفظ بقشر الرمان (فيديو)

تحدثت الكثير من الدراسات الحديثة عن الفوائد الجمة لقشر الرمان واستخداماته المساعدة في علاج العديد من المشاكل الصحية، ما يجعل المرء يفكر ألف مرة قبل التخلص منه.

وبحسب الأوراق البحثية التي نشرها موقع صحتك، فإن الرمان يتميز بطعمه الذي لا يقاوم وفوائده التي لا تقتصر على بذوره الشهية بل تتعداه لتشمل قشوره، ولبه، وأزهاره وكذلك لحاء شجرته.

ويعتبر قشر الرمان من المواد الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة كالفلافونويد (Flavonoids) والمركبات الفينولية (Phenolic compounds)، بالإضافة إلى المواد الدباغية (العفص-Tannins) ومجموعة متنوعة من المعادن، مثل: البوتاسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، الفوسفور والسكريات المعقدة.

فوائد قشر الرمان للجلد

لنضارة الوجه وتأخير ظهور التجاعيد فيه

يحتوي قشر الرمان على كم وافر من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحماية من البكتيريا الضارة للجلد، مما يجعله عاملا فعالا في علاج حب الشباب والطفح الناتج عن عدوى الجلد البكتيرية.

يساعد خليط زيت بذور الرمان مع مسحوق قشوره على تكوين مادة البروكلاجين، وهي المادة الأساسية لتكوين الكولاجين المساعدة على نضارة الوجه وتأخير ظهور التجاعيد، كما يمنع عمل الإنزيمات التي تسبب تحلل الكولاجين، مما يحافظ على أكبر كم من الكولاجين في الجلد.

ويعمل هذا الخليط أيضا على تفعيل وتسريع نمو الخلايا الجديدة للجلد، وهذا يعني أن الجلد سيعمل على مقاومة ظهور آثار الشيخوخة عليه من خلال الحفاظ على الكولاجين ونمو الخلايا الجلدية.

مرطب طبيعي للجلد

يحتوي قشر الرمان على حامض الإيلاجيك والذي يحافظ على رطوبة الجلد ويمنع جفافه. وكذلك يحمي الجلد من الملوثات والسموم البيئية الموجودة في الجو، ويعمل على إعادة توازن مستوى الهيدروجين الحامضي في الجلد مما يحافظ على نظارته.

واقٍ طبيعي من الشمس

تعتبر قشور الرمان إحدى المواد الطبيعة التي يمكن استخدامها بشكل فعال كـواق من الأشعة الضارة للشمس، وكذلك يعمل على إصلاح الأضرار التي قد تحصل للبشرة نتيجة التعرض لهذه الأشعة.

مقشر طبيعي للوجه

إذ تساعد قشور الرمان في التخلص من الخلايا الجلدية الميتة، وكذلك الرؤوس السوداء والبيضاء، من خلال عملها كمقشر طبيعي لبشرة الوجه (صنفرة الوجه).

فوائد قشر الرمان للشعر

نظرا لغنى هذه القشور بـمضادات الأكسدة، والتي تعزز صحة بصيلات الشعر بزيادة كمية الدم الواصلة إلى هذه البصيلات وحمايتها من البكتيريا الضارة، وبالعديد من المواد التي تنشط نمو خلايا الجلد (ومن ضمنها بصيلات الشعر).

إضافة إلى ما يميز هذه القشور من قدرتها على الحماية من الأشعة الضارة للشمس. وبالتالي فإن هذه الخواص تزيد من كثافة الشعر وتمنع تساقطه وتعالج مشاكل فروة الرأس، كالقشرة وتأخر ظهور الشيب، عدا عن استخدامها في تثبيت الصبغة المستخدمة لتغيير لون الشعر.

فوائد قشر الرمان للجهاز التنفسي

آلام الحلق واللوزتين

يمكن استخدام منقوع قشور الرمان بعد غليه وتبريده كمحلول غرغرة يساعد في التخلص من ألم اللوزتين أو الحلق، وكان هذا الاستخدام شائعا في الطب القديم وعرف بفعاليته.

السعال

يمكن استخدام منقوع قشور الرمان كعلاج طبيعي لتهدئة السعال وتقليله، ويمكن شربه عند حصول نوبات السعال مباشرة وملاحظة تأثيره الجيد على تلك النوبات.

فوائد قشر الرمان للجهاز الهضمي

ـ تساعد على تنشيط عملية الهضم.

ـ تقلل وتعالج التهاب الأمعاء أو البواسير.

ـ تعالج الإسهال وتوقف خروج الدم الذي قد يصاحب بعض أنواع الإسهال.

كما أن فائدته في معالجة قرحة المعدة لا يمكن تجاوز ذكرها، حيث تم إثباتها في العديد من الدراسات التي تناولت هذا الاستخدام بالذات.

فوائد قشر الرمان للقلب والأوعية الدموية

بينت الأبحاث العلمية الأخيرة أن قشور الرمان تحتوي على كم عال من مضادات الأكسدة والتي تمنع بدورها تأكسد الكوليسترول المفيد (LDL)، مما يعود بالنفع على صحة القلب والأوعية الدموية.

كذلك، فإنه من المعروف ما لمضادات الأكسدة من دور بارز في إزالة المواد الضارة الناتجة عن الفعاليات الحيوية اليومية للجسم، مما يجعل احتواء الرمان على كمية عالية من هذه المضادات ميزة تمكن من استخدامه لإزالة السموم، وبالتالي تحسين الصحة العامة للجسم والقلب بصورة خاصة.

فوائد قشر الرمان لسكر الدم

بينت الدراسات المختبرية على الحيوانات أن لقشور الرمان دورا جيدا في زيادة إنتاج الإنسولين واستجابة الجسم له، مما يخفض من مستوى الجلوكوز ويحسن مستواه.

والأمر نفسه قد ينطبق على الإنسان، حيث قام عدد من المراكز البحثية، كجامعة كواهوليا في المكسيك، بإنتاج جل من عصارة هذه القشور (Autonomous University of Coahuila )، لاستخدامه كمساعد لعلاج مرضى السكري.

فوائد قشر الرمان للعظام

تعمل قشور الرمان على تقليل فقدان كثافة العظام، وغالبا ما تحصل عند النساء بعد انقطاع الطمث لديهن.

فوائد قشر الرمان للأسنان واللثة

يمكن استخدام مطحون أو عصارة قشور الرمان لتحسين نظافة الفم بشكل عام، والتخلص من الروائح الكريهة للفم.

مقاومة تسوس الأسنان بفعل مضادات الأكسدة ومقاومتها للبكتريا الضارة والعناصر المعدنية التي تقوي الأسنان.

إضافة إلى استخدامه لعلاج تقرحات اللفم واللثة، إذ يساعد في تقليل الآلام المصاحبة لهذه التقرحات ويحفز ويسرع من التئامها.

فوائد قشر الرمان للصحة الجنسية

يعتبر عصير الرمان، والذي يتم فيه عصر الرمان مع بذوره وقشوره، من العصائر الطبيعية التي تزيد من الرغبة الجنسية وتزيد كمية السائل المنوي التي يتم قذفها عند الجماع، وكذلك تزيد عدد الحيوانات المنوية النشطة في السائل المنوي، مما يحسن النشاط الجنسي بشكل عام.

فوائد قشر الرمان لمحاربة السرطان

كشف البحث الذي أجراه عدد من العلماء، والذي أعلنت نتائجه في مؤتمر الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان، عن احتواء قشور الرمان على عوامل تعمل على الوقاية من الإصابة بسرطان الجلد.

إضافة لهذا، فإن التجارب المختبرية على الحيوانات بينت أن خلاصة أجزاء مختلفة من الرمان (بذوره، قشوره أو زيت بذوره) تعمل على علاج سرطان البروستات عن طريق منع انتشار هذه الخلايا لأماكن أخرى، وتحفيز عملية موت الخلايا المبرمج ( والذي يحدث بصورة طبيبعة للخلايا)، مما يمنع الورم من النمو أو الانتشار.

فوائد قشر الرمان للتنحيف

تساعد قشور الرمان، وخاصة عند غليها وإضافة الزنجبيل والنعناع إليها، على خسارة الوزن، وذلك عن طريق تسهيل عملية الهضم، وتحفيز عملية الأيض الخلوي وحرق الدهون.

طرق استخدام مسحوق قشر الرمان

تتوزع الاستخدامات التي ذكرناها أعلاه بين استخدام مسحوق قشور الرمان وبين استخدام القشور أو منقوعها، ونظرا لكثرة ما يشاع عن مسحوق قشور الرمان، وجب ذكر الحالات التي يمكن استخدامه فيها:

آلام الحلق واللوزتين:

يتم إضافة المسحوق إلى الماء ثم غليه وتركه ليبرد واستخدامه كمحلول للغرغرة.

السعال:

وذلك بنقع مسحوق الرمان في الماء وتناوله عند الحاجة (حصول نوبات السعال).

الجهاز الهضمي:

ينقع مسحوق الرمان في الماء لمدة 30 دقيقة، وبعدها يمكن خلطه مع الكمون واللبن أو أي مادة ثانية بواسطة ماكنة الخلط الكهربائية، وتناوله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

صحة العظام:

وهنا يمكن إضافة المسحوق إلى ماء دافئ وخلطه، ومن ثم يمكن تناوله بصورة يومية أو بحسب مقدرة الشخصن على أن يحرص على تناوله بصورة متكررة.

الجلد:

يستخدم مسحوق قشور الرمان في جميع الاستخدامات الخاصة بالجلد والتي ذكرت أعلاه، حيث يتم خلط المسحوق مع مواد مختلفة بحسب الغرض المراد استخدامه له. فمثلا: لنضارة الوجه، يتم خلط المسحوق مع زيت بذور الرمان أو قد يتم خلطه بالزبادي أو الحليب، وتضيف كل واحدة من هذه المواد إلى الخليط ما تتميز به من فوائد.

الشعر:

يستخدم مسحوق قشور الرمان للحصول على الفوائد التي ذكرناها أعلاه للشعر، وذلك بخلطه مع الحناء، أو بخلطه مع الزيوت الأساسية كزيت اللوز أو زيت الزيتون.

القلب والأوعية الدموية:

شرب الماء الدافئ المخلوط بمسحوق هذه القشور بصورة يومية هو الطريقة الأمثل للحصول على منافع هذه القشور للقلب وللدورة الدموية بشكل عام، وفي حال تعذر شربه يوميا، يوصى بشربه بصورة مستمرة حتى ولو على نحو متباعد، إذ ترتبط الفوائد التي يمكن الحصول عليها بصورة طردية بتكرار شرب هذا الخليط.

صحة اللثة والأسنان:

وهنا يمكن خلط المسحوق مع الماء الدافئ والغرغرة به، أو مسح اللثة والأسنان أو تقرحات اللثة بمسحوق هذه القشور.