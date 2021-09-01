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جواهر

تعرّف على الأسباب الرئيسية للشعور السريع بالجوع

جواهر الشروق
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تعرّف على الأسباب الرئيسية للشعور السريع بالجوع

يشعر البعض سريعا بالجوع، وقد لا ينتبهون للأسباب التي تقف وراء ذلك فيقبلوا على تناول المزيد من السعرات الحرارية التي تؤثر على صحتهم وأوزانهم.

بالمقابل يشعر آخرون بالشبع لفترات طويلة، ويتحكمون بشكل ممتاز في كمية الأكل الذي يدخل إلى أجسادهم، وهذا التفاوت بين الطرفين دفع خبراء التغذية لتحديد أسباب الشعور السريع بالجوع وحصرها في 3 نقاط:

1ـ عدم تناول كميات كافية من البروتينات التي تعتبر بالغة الأهمية لضبط معدلات الشهية، حيث تؤدي إلى رفع مستوى الهرمونات التي تعطي الإحساس بالامتلاء.

2ـ عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والذي له أهمية بالغة لوظائف الدماغ وجهاز المناعة، كما أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتي من بينها أمراض القلب والسرطان.

3ـ عدم تناول كميات كافية من الماء يتسبب أيضا في الشعور بالجوع، حيث يعطي تناول الماء الإحساس بالشبع، ويحد من الشهية عند استهلاكه بين الوجبات.

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التعليقات
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  • خليفة

    و من اسباب الشعور بالجوع ايضا الزيادة في افراز الانسولين ،الناتج عن اضطراب في وظيفة البنكرياس ،و كذلك يزداد الشعور بالجوع عند مرضى السكري ،بسبب نقص السكر في الجسم ،و يزداد الشعور بالجوع بعد القيام بعمل او نشاط رياضي ،اي بعد احتراق السكريات في الدم،و يحصل الجوع ايضا عند بعض المرضى نفسيا..الخ اذن فاسباب الشعور بالجوع كثيرة و متنوعة ،بعضها فيزيولوجي ،و بعضها نفسي و بعضها بدني ..الخ

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