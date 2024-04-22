تعرّف على الأمراض التي تنقلها القطط للإنسان؟

تنقل القطط الاليفة أمراضا مختلفة للإنسان، حيث تتراوح خطورتها بين البسيطة والعالية، لذلك يحتاج أصحابها إلى العديد من الاحتياطات الضرورية.

في هذا المقال، سنتحدث عن بعض العلامات التي تدل على أن قطتك مصابة بالطفليات أو داء الكلب، مع الإشارة إلى الأمراض التي يمكن أن تصيب الأشخاص.

كيف تعرف أن قطتك مريضة؟

تظهر بعض الاعراض على القطط المصابة بالأمراض، منها:

القيء المستمر

قد تتقيأ القطط المصابة بالديدان المستديرة، وهي شكل شائع من الطفيليات، وتوجد هذه الديدان في أمعاء القطة، وقد تنتشر في أجزاء كثيرة من جسمها.

الخمول

قد تشعر القطط المصابة بالطفيليات بالضعف والإرهاق، وقد تنام أكثر من المعتاد، ويرجع ذلك إلى فقر الدم.

مشاكل الجهاز التنفسي

يمكن أن يصاب الجهاز التنفسي للقطط بالطفيليات، مما قد يسبب السعال أو الصفير أو أعراض تنفسية أخرى.

تغييرات في السلوك

إذا كانت قطتك هادئة في العادة ولاحظت أنها أصبحت سريعة الانفعال بشكل متزايد وتهاجم الناس، فقد يكون ذلك علامة على داء الكلب، بحسب موقع bettervet.

ماهي الأمراض التي تنقلها القطط للإنسان؟

يمكن أن تتدهور صحة الانسان بسبب الأمراض التي تنقلها القطط له، ومنها:

مرض خدش القطط

إذا أصيبت قطتك بالبكتيريا المسببة لهذا المرض وقامت بخدشك أو عضك، فمن الممكن أن ينتقل المرض إليك، والأعراض الأولى هي التهاب الغدد الليمفاوية.

وغالبا ما يكون هذا مصحوبا بالألم والحمى والصداع الشديد، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض تختفي من تلقاء نفسها، إلا أنها قد تستغرق شهورا.

داء السلمونيلات

يحدث هذا الداء عندما يلتقط الإنسان فضلات القطط بيده أو يلمسها عن طريق الخطأ عند استبدال القمامة القديمة بأخرى جديدة، وهو ما يسبب المرض الشديد وربما دخول المستشفى.

الديدان الشريطية

يمكن للقطط أن تنقل هذا المرض إلى الأطفال – والكبار أيضا – عن طريق تناول برغوث مصاب بالديدان الشريطية.

ويمكن للقطط وضع البراغيث في أي مكان، مما يعني أنها يمكن أن تصل إلى طعامالاطفال أو عبر بطانية يمضغونها أو لعبة تدخل إلى أفواههم.

الجيارديا

يمكن الإصابة بـ”الجيارديا” عن طريق لمس طبق الماء الخاص بالقطة لتنظيفه، حيث يسبب عدوى تؤدي إلى اضطراب المعدة.

داء المقوسات

إذا لمست امرأة حامل مياها ملوثة من قطة مريضة، فإن هذه العدوى سوف تدخل إلى نظامها وتتسبب في ضرر لها وللجنين، وفقا لموقع kittentoob.

داء الكلب

إذا أصيبت قطة بداء الكلب وعضّت إنسانا، فإن هذا المرض الخطير سينتقل للإنسان.

تظهر الأعراض على الإنسان بعد الإصابة بأيام، وقد تمتد الفترة إلى أشهر، تبعا لمكان العضة وقربها أو بعدها من الجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض لا يكون هناك وسائل علاجية لها.

لذا يوصى في حال التعرض لخدش أو عضة من أحد القطط بغسل الموضع فورا والتوجه إلى أقرب مستشفى أو طبيب لأخذ لقاح الكلب.

الحساسية والربو

لا يسبب التعامل المباشر مع القطط الحساسية والربو، لكن في حال كان يعاني المرء من الحساسية أو الربو مسبقا، فقد يسبب تواجد القطط تفاقم حالة المريض.

احتياطات لتقليل خطر القطط

يمكن تجنب معظم الأمراض التي تسببها تربية القطط والاحتفاظ بها كحيوان أليف في المنزل، وذلك من خلال مراعاة الأمور التالية:

– الحرص على إعطاء القطة المنزلية المطاعيم اللازمة، ومراجعة الطبيب البيطري سنوياللاطمئنان على صحتها والتأكد من خلوها من الأمراض.

– الحرص على غسل اليدين جيداقبل تناول الطعام، وخاصة الأطفال.

– ارتداء القفازات أثناء تنظيف المكان الذي تعيش فيه القطط

– الحرص على نظافة القطة والحرص على قص أظافرها باستمرار.

– تعليم الأطفال والتأكيد عليهم بضرورة إعلام الأم والأب في حال تعرضوا للعض أو الخدش من القطة.

– الانتباه على صحة القطة والتوجه فورا للطبيب البيطري في حال ملاحظة ظهور أعراض المرض عليها، وفق ما نشره موقع altibbi.