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تعرّف على الاسم الأكثر شعبية لحديثي الولادة في موسكو

جواهر الشروق
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تعرّف على الاسم الأكثر شعبية لحديثي الولادة في موسكو

أصبح ميخائيل لأول مرة منذ أعوام، الاسم الأكثر شعبية للذكور حديثي الولادة في موسكو، وفق سفيتلانا أوخانيفا، رئيسة إدارة المكاتب المدنية.

وبحسب التقرير الذي أورده موقع روسيا اليوم، أشارت رئيسة إدارة المكاتب المدنية إلى أن قائمة الأسماء الخمسة الأكثر شعبية في موسكو لم تطرأ عليها تغيرات في الربع الأول لعام 2023، إذ يحتل اسم ألكسندر، الذي كان في صدارة قائمة الأسماء لأعوام عديدة، المركز الثاني، ويأتي بعده ماكسيم، مارك، ليف.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في 31 جانفي الماضي بأن موسكو شهدت تسجيل 10000 اسم للأطفال، بما فيها 51.4% من أسماء الذكور و48.6% من أسماء الإناث.

ومن بين الأسماء النادرة والغريبة تم تسجيل أسماء مثل أفوكادي، لاقر- كوسموس، أورال، أسترا، موزا بريليانت.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن شعبية الأسماء النادرة بين حديثي الولادة ارتفعت عام 2022 في موسكو بنسبة 15%.

يذكر أن اسم محمد كان قد احتل المرتبة الأولى في برلين بالنسبة للذكور حديثي الولادة، والمرتبة العشرين في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

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