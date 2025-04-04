تعرّف على الفوائد الصحية لعشبة الشيّح

تحتوي عشبة الشيح على فوائد صحية كبيرة تعمل على المساعدة في علاج الالتهابات، والطفيليات، وعسر الهضم، كما يمكنه التخفيف من الاكتئاب والتوتر والارق.

كما كشفت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 إلى أن هذه العشبة قد تساعد في قتل الخلايا السرطانية التي تمتد إلى الخلايا الطبيعية.

بينما لخصت مراجعة أجريت عام 2018 للعديد من الدراسات حول الشيح إلى أنه قد يساعد في تقليل أعراض العلاج الكيميائي وتحسين نوعية الحياة، ولكن يجب أن يستمر البحث في تأكيد ذلك، وفق ما نشر موقع webteb

ما هي فوائده؟

– يحتوي الشيح على مركب خاص يعرف باسم (سينول)، وتستخدم هذه المادة لعلاج الطفيليات التي تسبب المرض للإنسان، مثل الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي.

– يتم استخدامه لعلاج عسر الهضم والتخلص من الانتفاخ (الانتفاخ) الجسم.

– يساعد على تعزيز إنتاج الصفراء وهو مهم لصحة الكبد والمرارة.

– يحيد الحمض الزائد في المعدة، ويمنع مشاكل الحموضة والقرحة.

– يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لمرض كرون ومتلازمة القولون العصبي.

– يتم استخدامه كعلاج فعال للتخلص من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

– يخفف من التوتر والاكتئاب، كما أن زيت الشيح يخفف من اضطرابات النوم والأرق (فقدان الشم)، والتعب، والألم العصبي، ونوبات الصرع، والاكتئاب العميق.

لذلك، يمكن اللجوء إلى استخدامه، لأنه يحتوي على مواد تتكون من الكيتونات، ألفا وبيتا آزون، والتي تساعد على تهدئة الأعصاب وإعطاء استرخاء العضلات.

– للشيح فوائد عديدة في علاج الالتهابات التي تحدث نتيجة الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، أو المواد التي تصيب البكتيريا.

من ناحية أخرى، أثبت نبات الشيح فعاليته الكبيرة في الطب البديل كعلاج للأمراض التي تنتقل إلى الجسم عن طريق الملاريا والبعوض.

– يساعد في العناية بالبشرة لأنه يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية التي تصيبنا مثل (الصدفية) و(حب الشباب).

كما يعالج داء الثعلبة بشكل كبير عن طريق حرق أوراقه، وخلط الرماد بزيت الزيتون وتطبيقه على المنطقة المصابة، بحسب موقع dalilimedical

من هم الأشخاص الممنوعون من تناوله؟

– لا ينبغي أن تأخذ عشبة الشيح إذا كانت المرأة حاملا، لأنه قد يسبب الإجهاض.

– ينبغي على النساء المرضعات والأطفال تجنب هذه العشبة بسبب نقص معلومات السلامة لديهم.

– قد يقلل الشيح من فعالية الأدوية المضادة للتشنج، مثل الجابابنتين والبريميدون الموجهة للصرع.

– قد يؤدي تناول هذه العشبة مع دواء الوارفارين لأمراض القلب إلى حدوث نزيف معوي أو الرعاف بسبب زيادة سيولة الدم.

– الشيح مادة سامة للكلى، وقد تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

– إذا كنت تعاني من حساسية تجاه نباتات عائلة أستراسيا Asteraceae، مثل عشبة الرجيد والقطيفة، فقد تتفاعل أيضا مع نبات الشيح، الذي ينتمي إلى نفس العائلة النباتية.

– حالة دموية وراثية نادرة تسمى البورفيريا، قد يزيد الثوجون الموجود في زيت الشيح من إنتاج الجسم لمواد كيميائية تسمى البورفيرينات، وهذا يمكن أن يجعل مرض البورفيريا أسوأ.

ما هي الآثار الجانبية لتناول الشيح بجرعات زائدة؟

قد تؤدي الجرعات العالية من الشيح إلى اضطراب الجهاز الهضمي والفشل الكلوي والغثيان والقيء والاختلاجات المَرَضية.

ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن تعاني من هذه الآثار الجانبية إذا كنت تتناوله بجرعات صغيرة، مثل تلك الموجودة في الشاي.

يمكن أن تكون الكميات الكبيرة جدا من هذه العشبة وغيرها من المنتَجات المحتوية على الثوجون قاتلة، على الرغم من عدم تحديد جرعتها المميتة في البشر.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب نبات الشيح حروقا إذا تم وضعه مباشرة على بشرتك.

إذا كنت تستخدمه موضعيا، فتأكد من استخدامه فقط كمرهم أو غسول، وفق موقع sehatok

كيف يتم تناوله؟

الطريقة المعتادة لتحضير منقوع الشيح هي مزج 3 ملاعق كبيرة من الشيح في لتر من الماء المغلي، ويوصى بتناول كوبين أو ثلاثة أكواب يوميا، سواء قبل أو بعد الوجبات.

إذا كانت النكهة القوية غير سارة، يمكنك إضافة العسل أو السكر أو الليمون.

كما يمكن تحضيره بهذه الطرق:

– قومي بغلي لتر من الماء وأضيفي إليه 7 جرام من الجزء الزهري للنبات، يوصى بتناول كوبين يوميا كفاتح للشهية.

– يمكن تناول 3 جرام كحد أقصى يوميا كوجبة خفيفة.

– يتم الحصول عليه بإضافة 15 قطرة من هذا النبات إلى منقوع اليانسون أو النعناع، يوصى باستخدامه ثلاث مرات في اليوم، مع محاولة تناوله بين الوجبات، بحسب موقع ar.lifestyle.fit