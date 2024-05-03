تعرّف على الفوائد الصحية لمنقوع النعناع

يحتوي منقوع النعناع على فوائد صحية كبيرة تجعله أكثر من نبات عطري، لذلك يستخدم في علاج بعض الامراض، ومكافحة الجراثيم، وتسكين الآلام.

ومن أهم خصائص النعناع أيضا، أنه فعال في علاج القلق لكونه يحتوي على مكونات فعالة جدا تعمل على تهدئة الاعصاب، وطرد البلغم من الجهاز التنفسي.

أوراق النعناع

تحتوي أوراق النعناع على العديد من المواد المغذية، مثل: الكالسيوم، والفوسفور، وفيتامين هـ، وفيتامين د، وفيتامين ج وكميات صغيرة من فيتامين ب المركب.

كل هذه المركبات تساعد على تقوية وتحسين جهاز المناعة في الجسم، والوقاية من العديد من الالتهابات والأمراض، حسب موقع webteb

ماهي فوائد منقوع النعناع؟

– يفيد في علاج أمراض المفاصل والروماتيزم

– تهدئة الأعصاب والتخلّص من مشاعر التوتّر والعصبيّة الزائدة، كما أنّه يُساعد على الاسترخاء

– يُمكنه التّقليل من ضغط الدّم والتشنّج في كل أعضاء الجسم.

– تقليل الصداع

– مُضاد للجراثيم التي تُسبّب العديد من الأمراض خصوصا في حالات السُّعال والحُمّى ونزلات البرد لأنه يحتوي على فيتامين ب، ومُضادّات الأكسدة والكالسيوم.

– يُعدّ طاردا للدّيدان المعويّة، لاحتوائه على زيوت فعّالة في قتل الدّيدان والطُفيليّات والبكتيريا

– يُسكّن الآلام المُصاحبة للتَقلُّصات المِعَويّة وعسر الهضم كما أنه يمنع الغثيان والقيء.

-علاج مشاكل الجهاز التنفسيّ، حيث يزيل البلغم من الحلق والصّدر، ويحسّن التَنفُّس، ويُعالج السُّعال المُزمن بسبب خواصّه المُضادّة للتَشنُّج

– يُسكّن آلام الأسنان النّاتجة عن تسوّس الأسنان، أو التهاب أعصابها الداخليّة، أو النّاتجة عن التهابات اللّثة.

– مُضادٌ للجراثيم المُؤدّية إلى رائحة الفم الكريهة، ممّا يُحسّن النَّفَس ويُنعشه.

– يُمكن أن يزيد من القدرة على التّركيز بسبب تعزيزه لمراكز الذّاكرة في الدّماغ

– يُساعد على حلّ مشكلة حبّ الشّباب، (وذلك بإضافة منقوع النّعناع إلى ماء الاستحمام، حيث يُساعد على تهدئة الحروق والطّفح الجلديّ وغيرها من التهابات الجلد)

– مُفيد في حالات الزّكام والإنفلونزا، فهو يُعالج التهاب الحلق والحنجرة إذا استُخدِم كغرغرة.

– له دور هامّ في علاج الحُمّى وارتفاع درجة حرارة الجسم، إذ إنّ شرب منقوع النّعناع يُسبّب التَعرُّق، كما يقوم على تبريد الجسم من الدّاخل لاحتوائه على مادّة المنثول كعنصر رئيسيّ، وفق ما نشرته الدكتورة فضيلة ندير على صفحتها الرسمية.

ماهي آثاره الجانبية؟

إن فرط استخدام النعناع قد يرتبط بعدد من الأضرار والآثار الجانبية والتي قد تشمل:

– حرقة في المعدة.

– حدوث ردود الفعل التحسسية مثل الاحمرار، والصداع، وتقرحات الفم.

– تهيج المعدة ويسبب الارتجاع المريئي.

ويجب التنويه إلى أهمية عدم استخدام زيت النعناع على بشرة الأطفال، حيث إنه قد يسبب صعوبة في التنفس نتيجة انقباض العضلات المسؤولة عن التنفس.

كيفية تحضيره

يحضر منقوع النعناع باتباع الخطوات التالية:

– ملء كوب من الماء

– شطف حوالي 25 إلى 30 ورقة من النعناع الطازج، يمكنك استخدام المزيد أو أقل من النعناع حسب تفضيلاتك.

– سحق الأوراق بلطف حتى تبدأ في شم رائحة النعناع.

– اغمس أغصان النعناع في الماء.

– اترك النعناع والماء لبضع ساعات حتى يتوفر له الوقت الكافي لإضفاء نكهته على الماء.

للحصول على نقع أسرع، يمكنك أيضا غلي ماء النعناع لمدة 3-5 دقائق قبل تركه ليبرد، بحسب موقع healthline