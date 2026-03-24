-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تعرّف على القيادي الإيراني الذي تم تعيينه خليفة لعلي لاريجاني

الشروق أونلاين
  • 479
  • 0
أرشيف
خليفة علي لاريجاني، القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعيين القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني، الذي اغتيل يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري في ضربة أمريكية – صهيونية استهدفته.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فقد، ولد اللواء ذو القدر عام 1954، وشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ومنصب نائب القائد العام للحرس الثوري.

تحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني، وفي عام 2005، تم تعيينه في منصب معاون وزارة الداخلية والمعاون الأمني والشرطي لهذه الوزارة.

بعد استقالة محسن رضائي من أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، أصدر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارا بتعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لهذا المجمع.

وترأس ذو القدر المقر الانتخابي للفصيل السياسي المتشدد، الجبهة الشعبية للقوى الثورية.

منذ عام 2022، يشغل منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تعمل على حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من رجال دين وفقهاء شيعة، الذي يتمتع بحق النقض على التشريعات والإشراف على الانتخابات.

وذو القدر مدرج في قائمة العقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747، بسبب دوره في البرنامج النووي وبرنامج صناعة الصواريخ الإيرانيين.

وكان لاريجاني عمل نائبا لباقر ذو القدر في هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري بين عامي 1989 و1992، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد