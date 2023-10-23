تعرّف على المعدات الحربية التي أرسلتها أمريكا لتدمير غزة

بعد عملية طوفان الأقصى، بدأت الولايات المتحدة في تحريك السفن الحربية والطائرات إلى المنطقة لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يحتاجه لتدمير غزة وحماس.

يعكس هذا الحشد قلق الولايات المتحدة من أن القتال بين حماس وجيش الاحتلال يمكن أن يتصاعد إلى صراع إقليمي أكثر خطورة.

لذا فإن المهمة الأساسية لتلك السفن والطائرات الحربية في الوقت الحالي هي إقامة تواجد قوة يردع حزب الله أو إيران أو غيرهم من استغلال الوضع، بحسب موقع pbs.

ومن بين المعدات الحربية التي وجهتها الولايات المتحدة الامريكية لدعم الاحتلال الصهيوني ضد أطفال غزة:

آلاف القذائف

قال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع إن عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم التي وعدت أوكرانيا بتزويدها بها، سيتم تحويلها إلى إسرائيل.

القنابل الذكية

تضمنت الشحنة الأولى من الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل حوالي 1000 قنبلة ذات قطر صغير، تزن كل منها حوالي 250 رطلا.

وتستخدم هذه القنابل نظام الملاحة GPS لتتبع الأهداف وضربها.

2مليار دولار

قامت إدارة بايدن وأعضاء بارزون في الكونجرس بصياغة حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 2 مليار دولار لتمويل إسرائيل في حربها ضد المدنيين في غزة.

تجديد القبة الصاروخية

التمويل المالي سيذهب نحو تجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية”، وقذائف المدفعية، والذخائر الأخرى، بحسب موقع time.

خلية استخباراتية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي،لويد أوستن، أن خلية صغيرة من قوات العمليات الخاصة تساعد إسرائيل الآن بالاستخبارات والتخطيط.

وقال مسؤول دفاعي إنه لم يتم تكليفهم بمهمة إنقاذ الرهائن، على عكس بعض التقارير، ولكن يمكنهم القيام بذلك إذا طلب منهم ذلك.

سفن مجهزة

توجيه مجموعة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد للإبحار نحو إسرائيل، حيث أن طاقمها مكوّن من حوالي 5000 فرد، ويمكن لفورد نشر أكثر من 75 طائرة.

وتوفر حاملة الطائرات مجموعة من الخيارات العسكرية كونها تشكل مركز العمليات القيادة والسيطرة ويمكنها شن حرب معلومات.

طائرات حربية

طلب البنتاغون طائرات حربية إضافية لدعم أسراب طائرات A-10 وF-15 وF-16 الموجودة في قواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو مستعد للمزيد إذا لزم الأمر، وفقا لموقع euronews.

حاملة طائرات ايزنهاور

يمكن لأيزنهاور أن تحمل أكثر من 60 طائرة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F/A-18.

2000 جندي أمريكي

أمر البنتاغون بإرسال 2000 جندي أمريكي إضافي للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، وربما في إسرائيل نفسها، وفقا لتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المرجح أن يقدم الجنود المشورة والدعم الطبي للقوات الإسرائيلية وليس القتال، حسب نيويورك تايمز.