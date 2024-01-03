تعرّف على برنامج وتواريخ المعارض والتظاهرات لسنة 2024

كشفت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صفاكس”، المكلفة بتنظيم وتسيير التظاهرات التي يحتضنها قصر المعارض بالعاصمة عن برنامج المعارض والتظاهرات المقرر تنظيمها خلال سنة 2024.

ويتضمن البرنامج أكثر من 54 تظاهرة في مختلف المجالات الاقتصادية المتخصصة والعامة مقابل 35 تظاهرة خلال سنة 2023.

1- جانفي : المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة (من 23 إلى 27).

2- فيفري : الصالون الدولي للنظافة والتطهير (من 1 إلى 4) وصالون التكنولوجيا الصيدلانية (من 5 إلى 7) وصالون الحج (من 6 إلى 10) و صالون الكهرباء والطاقات المتجددة (من 12 إلى 15).

كما سيشهد الشهر نفسه تنظيم صالون السياحة الطبية (من 13 إلى 15) وصالون الأثاث والتهيئة والديكور (من 13 إلى 17) والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية (من 15 إلى 19) والصالون الدولي للأغذية والتغليف (من 20 إلى 23) والصالون الدولي للصيدلة في الجزائر و الصالون الجزائري للعقار و الصالون الدولي لمستحضرات التجميل المقرر تنظيمها من 21 إلى 24 فبراير.

3- مارس: من المقرر تنظيم 6 أحداث هي: صالون المرأة (من 2 إلى 8) والصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات (من 4 إلى 7) والصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة والتغليف (من 4 إلى 6) وصالون “لوجيستيكال” (من 4 إلى 7) والصالون الدولي للحديد والصلب (من 5 إلى 7).

وبالنظر لكون شهر مارس سيصادف شهر رمضان الكريم، قررت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تنظيم حدث “رمضان بالقصر”.

4- أفريل سيحتضن قصر المعارض 3 تظاهرات هي: الصالون المهني للصناعات الغذائية (من 22 إلى 25) والندوة والمعرض العربي والدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصالون المصاعد الكهربائية التي ستجري فعالياتها من 22 إلى 24.

5- ماي: تنظيم الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية (من 5 إلى 9) والصالون الدولي للقياسة وأدوات التقييس والاعتماد والنوعية (من 20 إلى 23) وصالون سيبسا- فلاحة (من 21 إلى 24) وصالون “دنتيكس” (من 22 إلى 25), بالإضافة إلى الصالون الدولي للاستثمار والسياحة الطبية (من 30 مايو إلى الفاتح يونيو).

6- جوان: ستقام سبعة صالونات وهي صالون الزواج والولادة (1 إلى 7) وصالون الأعمال (من 2 إلى 4 يونيو) وصالون الصناعات الكيميائية والبيتروكيميائية والبلاستيك والمطاط (شيمكو- بلاست) والمعرض الدولي للجودة, المقررين من 2 إلى 4 يونيو.

ويتعلق الأمر أيضا بالصالون الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات (10 إلى 12 يونيو) والصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة (2 إلى 5 جوان) ومعرض الجزائر الدولي (24 إلى 29 جوان).

7- جويلية وأوت فترة راحة

9- سبتمبر: ستستأنف “صافاكس” برنامجها في شهر سبتمبر بتنظيم صالون الدخول المدرسي (3 الى 14 سبتمبر) والصالون الدولي للصناعة التقليدية “سيات 2024” (16 إلى 23 سبتمبر) وصالون التعليم وتكنولوجيات المعرفة (18 إلى 21 سبتمبر) والصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات (22 إلى 25 سبتمبر).

10- أكتوبر: يتضمن البرنامج عشرة صالونات وهي: الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام والجماعات (1 إلى 4 اكتوبر) وصالون الجزائر للمناولة “ألجيست” وصالون التهيئة وإعادة التجديد والديكور “رينوف ديكو”, المقررين من 2 إلى 5 أكتوبر وصالون التجارة والخدمات الالكترونية (2 إلى 6 أكتوبر) وصالون نسيج الجزائر “ألجيريا تكستيل” (6 إلى 8 اكتوبر) والصالون الدولي للمطابخ والحمامات المجهزة (13 إلى 15 أكتوبر).

كما سيشهد الشهر ذاته تنظيم الصالون المهني الدولي للصناعة “الجزائر صناعات” (14 إلى 17 اكتوبر) وصالون اللوجستيك “لوجستيكال” (15 إلى 17 أكتوبر) والصالون الدولي للمختبرات والتصوير الطبي (23 إلى 26 أكتوبر) وصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا” (13 أكتوبر إلى 9 نوفمبر).

11- نوفمبر: الصالون الدولي للتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف (18 إلى 21 نوفمبر) والصالون الدولي للأشغال العمومية (19 إلى 23 نوفمبر) والصالون الدولي للخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات (23 إلى 26 نوفمبر).

12- تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” تنظيم الصالون الدولي للأمن والسلامة والحرائق والطوارئ في شمال إفريقيا “سيكورا” وصالون الصيانة الصناعية (3 إلى 5 ديسمبر) و معرض الإنتاج الجزائري وكذا معرض البنوك والتأمينات والمنتجات المالية.