تعرّف على حقائق مذهلة عن الكبد لم تكن تعرفها

يُعد الكبد أحد أهم أعضاء جسم الإنسان، ومع ذلك يجهل الكثيرون أدواره المتعددة، فهو ليس مجرد مُرشِّح بسيط، بل هو مركزٌ للعمليات الكيميائية الحيوية.

أكبر عضو داخلي

الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، ويزن حوالي 3 أرطال عند البالغين، يقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الحجاب الحاجز وفوق المعدة.

هذا العضو المذهل أساسي للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إزالة السموم، وتخليق البروتين، وإنتاج المواد الكيميائية الحيوية اللازمة للهضم.

يتجدد ذاتيًا

حتى مع استئصال ما يصل إلى 75% من الكبد، يمكنه العودة إلى حجمه الكامل، تُعد هذه القدرة على التجدد أساسية لوظائف الكبد، حيث تسمح له بالتعافي من التلف والحفاظ على أدواره الحيوية في الجسم.

وتُعد هذه الميزة الفريدة حيوية لعمليات زراعة الكبد والجراحات، مما يجعل التعافي والتكيف أكثر سلاسة.

يعالج العناصر الغذائية

بعد تناول الطعام، تُمتص العناصر الغذائية من الطعام في مجرى الدم وتنتقل إلى الكبد الذي يعالج هذه العناصر، محولًا إياها إلى أشكال يمكن لجسمك استخدامها. يشمل ذلك تحويل الجلوكوز الزائد إلى جليكوجين للتخزين، وتكسير الدهون، وتخليق البروتينات.

تساعد هذه الوظيفة الحيوية للكبد في الحفاظ على التوازن الأيضي في الجسم.

يلعب دورًا رئيسيًا في تخثر الدم.

ينتج الكبد العديد من البروتينات المهمة التي تشارك في تخثر الدم، وهي عملية حيوية تمنع النزيف المفرط عند حدوث الإصابات.

بدون هذه البروتينات، حتى الجروح الطفيفة قد تؤدي إلى فقدان كبير للدم، يمكن أن تؤدي أمراض الكبد التي تُضعف هذه الوظيفة إلى اضطرابات نزيف خطيرة.

يُصفّي السموم من الدم.

يُعدّ إزالة السموم من الدم أحد الأدوار الرئيسية للكبد، فهو يُصفّي السموم من الدم، بما في ذلك الكحول والمخدرات والنواتج الثانوية الضارة لعملية الأيض.

ثم تُحوّل هذه السموم إلى مواد أقل ضررًا أو تُطرد من الجسم عن طريق البول أو الصفراء، بحسب موقع healthblogdaily

ما هي أعراض مرض الكبد؟

لا يُسبب مرض الكبد دائمًا أعراضًا ظاهرة أو محسوسة، إذا وُجدت الأعرض، فقد تشمل:

اصفرار الجلد وبياض العينين، ويُسمى اليرقان، قد يصعب رؤية اصفرار الجلد على البشرة السوداء أو البنية.

ألم وتورم في البطن.

تورم في الساقين والكاحلين.

حكة في الجلد.

بول داكن.

تعب مستمر.

غثيان أو قيء.

فقدان الشهية.

ظهور كدمات

متى يجب زيارة الطبيب؟

حدد موعدًا مع الطبيب إذا كنت تعاني من أي أعراض دائمة تُقلقك، أو إذا كنت تعاني من ألم شديد في البطن لدرجة أنك لا تستطيع البقاء ساكنًا، وفقا لموقع mayoclinic

كيف تحافظ على كبدك من الأمراض؟

احذر من تناول الكحول: إذا كنت تعتقد أن من يفرطون في تناول الكحول بانتظام هم فقط من يصابون بتليف الكبد، فأنت مخطئ.

فتناول 100 مل من المشروبات الكحولية القوية يوميًا قد يُسبب ندوبًا في الكبد.

اغسل المنتجات الزراعية وابتعد عن السموم: يمكن للمبيدات الحشرية والسموم الأخرى أن تُلحق الضرر بكبدك، اقرأ ملصقات التحذير على المواد الكيميائية التي تستخدمها.

امنع التهاب الكبد الوبائي أ، ب، ج

تلقَّ التطعيم: التهاب الكبد الوبائي “أ”و”ب” هما مرضان فيروسيان يُصيبان الكبد، في حين أن العديد من الأطفال قد تلقوا التطعيم الآن، إلا أن العديد من البالغين لم يتلقوه، استشر طبيبك إذا كنت معرضًا للخطر.

اغسل يديك باستمرار: ينتشر التهاب الكبد الوبائي “أ” عن طريق ملامسة الطعام أو الماء الملوث، لذلك اغسل يديك باستمرار.

انتبه للأدوية والأعشاب: السبب الرئيسي لإيقاف التجارب السريرية أو سحب الأدوية من السوق هو الكبد. في الواقع، تُعزى 20% من إصابات الكبد في الولايات المتحدة إلى المكملات الغذائية، لدى المعاهد الوطنية للصحة قاعدة بيانات للمواد المعروفة بتأثيرها السام على الكبد، وفق موقع hopkinsmedicine