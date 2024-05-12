تعرّف على علامات البطيخ السيء

لا يوفق الكثير من الناس في التمييز بين البطيخ الجيد والسيء، لذلك يضطرون إلى شرائه مفتوحا مما يعرضه للجراثيم والغبار وأشعة الشمس، ويفقده قيمته الغذائية.

ومن حسن الحظ أن هناك بعض الطرق التي تجعلك تتجنب البطيخ غير الطازج أو الفاسد، من بينها وزنه وشكله، والتشققات الموجودة على قشرته، بالإضافة إلى العديد من العلامات.

ما هي علامات البطيخ السيء؟

هناك بعض العلامات المرئية التي تشير إلى أن طعم البطيخ لم يعد طازجا، منها:

القشرة الطرية

عندما تجد القشرة طرية، أو عندما تضغط عليه لا يبقى الأثر ثابتا، بل تلاحظ أن أصبعك ترك بصمته عليه.

تشقق على القشرة

يجب التحقق من وجود أي تشققات على القشرة الخارجية للبطيخ، حيث تشير أي علامة على نمو العفن.

تغير اللون

إذا تحول لونهإلى الأصفر بالكامل، فهذا يعني أنه لن يستمر لمدة طويلة مثل البطيخ الذي لا يزال أخضرا.

رائحة قوية

قبل أن تشتري بطيخة، قم دائما بشمها جيدا، حيث لا ينبغي أن تكون الرائحة القادمة من السطح الخارجي قوية وغير محببة، لأن ذلك يعني أن البطيخ قد فسد وتناوله يصبح خطيرا.

رائحة الحموضة

عند تقطيعه، إذا شممت رائحة حموضة، فيجب تجنب أكله لأنه بسبب مضاعفات صحية.

بقع بنية

إذا لاحظت أن البطيخ قد تغير لونه أو بدأ يتحول إلى اللون البني، فهذا يعني أنه لم يعد طازجا.

الصوت الممتلئ

اضغط على البطيخ واستمع إلى الصوت الذي يصدره، إذا بدت البطيخة ممتلئة، فهذا يعني أنها فاسدة بالفعل أو أنها لم تنضج بعد.

التحقق من الشكل والوزن

إذا لاحظت أن شكل البطيخة مشوه مع وجود نتوءات في كل مكان، فهذا يعني وجود مشاكل داخلية أو أن الحشرات كانت موجودة أثناء وقت الحصاد مما قد يشير إلى الإصابة.

ويمكن أن يشير البطيخ الذي يبدو خفيفا عند حمله إلى محتوى أقل من الماء، مما يجعله أقل حلاوة وعصيرا، وفقا لموقع kitchenhabit.

ما هي مواصفات البطيخ الجيد؟

فيما يلي 7 نصائح حول كيفية اختيار البطيخ الجيد الناضج والحلو،والتي تم جمعها من خلال الكثير من المحادثات مع المزارعين.

خطوط داكنة

يجب اختيار البطيخ الذي يحتوي على نمط شريطي قوي ومتناسق،بحيث تكون الخطوط الخضراء ذات لون أخضر داكن، في حين يجب أن تكون الخطوط الشاحبة ذات لون أصفر فاتح كريمي.

بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب في اختيار بطيخة باهتة المظهر، إذا كانت البطيخة لامعة جدا، فمن المحتمل أنها غير ناضجة.

بقعة الحقل

افحص البطيخ، وحدد بقعة كبيرة متغيرة اللون على السطح، تُعرف أيضا باسم بقعة الحقل.

توضح هذه العلامة مكان بقاء البطيخ على الأرض أثناء نضجه، كقاعدة عامة، يجب أن يكون اللون أصفر كريمي أو قريب من البرتقالي، مما يشير إلى أن البطيخ مليء بالنكهة.

افحص الجذع

من أجل اختيار بطيخة لديها الوقت الكافي لتنضج، سوف تحتاج إلى فحص ساقها الذي يجب أن يكون جافا ولونه بني مصفر.

الصوت العميق

الطرق علىالبطيخ يساعدك على اختيار الأفضل، إذا كان الصوت عميقا ومجوفا، فهذا يعني أن الفاكهة تحتوي على كمية أكبر من الماء ومن المرجح أنها أكثر نضجا.

تحقق من وجود البقع

تعتبر البقع الجافة والخطوط الشبيهة بالعروق مؤشرات رائعة على وجود بطيخ حلو المذاق، تظهر هذه البقع مكان تسرب السكر من الفاكهة.

الأثقل وزنا

كلما كانت البطيخة ثقيلة،دل ذلك على محتوى الماء، مما يؤدي إلى الحصول على بطيخ أكثر حلاوة.

الشكل المستدير

ابحث عن البطيخ الذي يكون مستديرا ومتساوي الشكل لأنه يكون حلوا، بدلا من البطيخ البيضاوي، حسب موقع realsimple.

ماهي مدة بقائه صالحا؟

يمكن أن يستمر البطيخ لمدة تصل إلى 3 أو 4 أسابيع دون أن يفقد طعمه ولونه بمجرد حصاده، ويمكن الاحتفاظ بالبطيخة بأكملها في الثلاجة لمدة تصل إلى 21 يوما إذا كانت جيدة ولم يصبها التلف.

سيكون لديك من 3 إلى 5 أيام فقط لاستهلاك البطيخ الذي تم تقطيعه والاحتفاظ به في الثلاجة، وفق ما نشره موقع eatbydate.