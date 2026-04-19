تعرّف على علامات في العينين تكشف إصابتك بالسكري!

تعمل أعيننا كمؤشرات مهمة على مشاكل صحية كامنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول، وتفعل الفحوصات المنتظمة للعين أكثر من مجرد تقييم الرؤية. ويمكن أن تكشف عن علامات صامتة لأمراض جهازية، أحيانا قبل ظهور أعراض أخرى.

تشير الأبحاث إلى أن التغيرات في العين، خاصة في الأوعية الدموية خلف العين، يمكن أن تكشف عن حالات صحية كامنة، بما في ذلك السكري.

على سبيل المثال، وجود تمدد الأوعية الدموية الدقيقة، أو نزيف الشبكية، أو بقع القطن أثناء الفحص الروتيني للعين قد يشير إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يدفع إلى تقييم إضافي للسكري، حسب موقع interconnect-diabetes.eu.

كيف تكشف العيون عن الصحة الداخلية؟

تمتلك العينان قدرة فريدة على كشف ما يحدث داخل الجسم لأن الأطباء يمكنهم مراقبة الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة مباشرة دون إجراءات جراحية. وهذا يجعل فحوصات العين ذات قيمة خاصة لاكتشاف المشاكل الصحية الجهازية.

علامات مبكرة

خلال فحص العين، يمكن لطبيب البصريات أو طبيب العيون اكتشاف العلامات المبكرة لخطر الإصابة بالسكري من خلال ملاحظة تغيرات الأوعية الدموية في الشبكية.

قد تضيق الأوعية الدموية الصغيرة أو تتسرب أو تظهر علامات انسداد تشير إلى ضعف التحكم في سكر الدم.

التأثير على الشبكية

يمكن أن يتطور التورم في الشبكية، المعروف بوذمة البقعة السكرية، حتى قبل تشخيص مرض السكري رسميا.

تؤثر هذه الحالة على الجزء المركزي من الشبكية المسؤول عن الرؤية الحادة والمفصلة.

قد يظهر تلف الأعصاب في العين، والذي يسمى اعتلال الأعصاب السكري، على شكل تغيرات في طريقة استجابة العين للضوء. يمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة حدقة العيون ومعالجة الرؤية بشكل عام.

الماء الأبيض

الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالماء الأبيض في سن أصغر مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

يمكن اكتشاف تعتيم العدسة المبكر أثناء الفحوصات الروتينية للعين، مما قد يشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حسب موقع rollingout.

تقلب الرؤية

تقلب الرؤية، حيث يتحسن الوضوح ويزداد سوءا على مدار ساعات أو أيام، هو علامة بارزة على أن بصرنا يتتبع تقلبات السكر في الدم.

عندما ترتفع مستويات الجلوكوز، يمكن للعدسة داخل العين امتصاص المزيد من السكر وتتورم قليلا، مما يغير شكلها وقدرتها الانكسارية مؤقتا.

وعلى العكس، عندما ينخفض الجلوكوز، تعود العدسة إلى شكلها الطبيعي وقد تتغير الرؤية مرة أخرى، وفق موقع upgradedhealth.

ماهي الخطوات التالية؟

إذا أظهر فحص العين علامات تشير إلى مرض السكري، سيوصي الطبيب بالخطوات التالية لتأكيد التشخيص وبدء العلاج.

سيطلب الأخصائي تحاليل دم لقياس مستويات الجلوكوز، مثل اختبار سكر الدم الصائم أو اختبار A1C. يوفر اختبار A1C متوسط مستويات السكر في الدم خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويستخدم عادة لتشخيص السكري وما قبل السكري. تشير نتيجة 6.5٪ أو أكثر في اختبارين منفصلين ل A1C إلى السكري، 5.7٪ إلى 6.4٪ يشيرون إلى ما قبل السكري. تؤكد هذه الفحوصات، إلى جانب التاريخ الطبي والفحص السريري، مرض السكري.

فائدة التشخيص المبكر

التشخيص المبكر مهم لمنع أو إبطاء تقدم المضاعفات المرتبطة بالسكري. يساعد العمل السريع في الحفاظ على البصر وتقليل المشاكل الصحية الخطيرة.

يعمل طبيب العيون وطبيب السكري معا، حيث يراقب الأول مضاعفات العين، بينما يشرف الطبيب الثاني على التحكم الجهازي في سكر الدم. تتابع الفحوصات المنتظمة للعين التغيرات وتعدل خطط العلاج، حسب موقع biologyinsights.