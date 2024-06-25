تعرّف على فوائد الهاشتاغ وكيفية استخدامه في التسويق

تصدر هاشتاغ (#شمال_غزة_يموت_جوعا)، شبكات التواصل في الجزائر والعديد من الدول العربية، استجابة لحملة كبيرة تدعو للكشف عن معاناة الفلسطينيين مع الجوع.

فماهو الهاشتاغ؟، وكيف يمكنه أن يحمل رسالة قوية للعالم، ويغير المفاهيم، ويسلط الضوء على قضية عادلة وشعب مظلوم تنهشه الآلة الصهيونية المتوحشة؟

ما هو الهاشتاغ؟

ظهر هذا المصطلح سنة 2007، و”هاشتاغ” كلمة أو عبارة تسبقها العلامة (#) يتم استخدامه على منصات التواصل الاجتماعي.

يؤدي النقر فوق علامة التصنيف إلى إظهار أحدث المنشورات التي تتضمن العلامة، مما يسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى ذي الصلة.

وتعمل علامات الوسم هذه دورا مشابها للكلمات الرئيسية، حيث تقوم بتصنيف وتتبع المحتوى عبر منصات مثل فيسبوك، إنستغرام،وتويترسابقا، وتعتبر ضرورية لزيادة التفاعل والوصول إلى الجماهير المستهدفة وإثارة المحادثات حول المواضيع ذات الصلة، وفقا لموقع sproutsocial.

كيف يؤثر على الرأي العام؟

تلعب الوسوم دورا مهما في تشكيل الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي بعض الطرق التي تؤثر بها على خطابنا الرقمي:

– تعمل علامات التصنيف على زيادة رؤية المحتوى من خلال السماح للمستخدمين باكتشاف المنشورات ذات الصلة.

– تخلق علامات التصنيف الشائعة إحساسا بالإلحاح والاهتمام الجماعي، فهي تؤثر على المناقشات العامة، بل ويمكنها أيضا تشكيل التغطية الإخبارية.

– خلال الحملات الانتخابية، تصبح الوسوم أدوات للرؤية السياسية والسلطة، فهي تسمح للأحزاب والحركات بتركيز المحادثات حول قضايا محددة، وتضخيم رسائلها.

-تؤدي علامات التصنيف إلى زيادة الوعي وتعبئة الناس على مستوى العالم.

– في حين أن الهاشتاغات يمكن أن تتحد، إلا أنها يمكن أن تستقطب أيضا لنشر الأيديولوجيات وإثارة النقاشات، حسب موقع la-croix.

لماذا عليك استخدام الهاشتاغ؟

مع نشر المنشورات من قبل الكثير من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون من الصعب العثور على منشورات يرغب الآخرون بقراءتها.

فهنالك الكثير من المعلومات التي يتم نشرها في كل ثانية، فالخوض في البحث بها دون وجود هاشتاغ سيجعل الأمر صعبا للغاية وسيستغرق ذلك وقتا طويلا.

إذا قمت باستخدام الوسم بشكل صحيح، يمكنك الوصول إلى الآلاف من المستخدمين المختلفين الذين قد لا يسمعون عنك أبدا، وكل ذلك مجانا.

تستطيع المضي قدما في حملاتك الترويجية للمنتجات والخدمات، والوصول إلى مستخدمين في أماكن بعيدةوكل ذلك من خلال كلمات حتى وإن كانت قليلة، ولكن لها تأثيرها الفعال والسريع في الحصول على مزيد من المستخدمين والعملاء، بحسب موقع wuilt.

كيف يمكنك استخدامه بطريقة صحيحة؟

– من الهام جدا عملوسم باسم نشاطك التجاري، ومن الشروط لذلك بأن يكون مختصر وله دلالة، مع أهمية استخدام كلمات مفتاحية واضحة، وذات صلة.

– أدوات توليد الهاشتاغ هامة للغاية، وتسهل عليك الكثير، لأنها تساعدك في استخراج أهم الكلمات المفتاحية، والدلالية.

– لا تستخدم أعداد كبيرة الهاشتاجات، ربما عدد 2 أو 3 هاشتاغ لها تأثير أكبر من استخدام أعداد كبيرة بلا جدوى.

– لا ينصح باستخدام عدد كبير من الوسوم العامة، والتي ليس لها علاقة بك.

– استفد دوما من تحليل منافسيك لمعرفة أكثر الهاشتاجات تأثيرا

– قبل استخدامه،أنشىء محتوى عالي القيمة ليتشجع الأشخاص على متابعة ومشاركته

– كن على الدوام متابع لأهم الترندات والأحداث المرتبطة بمجالك.

– ابتعد عن استخدام هاشتاجات مستهلكة، وقديمة، أو عامة غير مرتبطة بمجالك بشكل وثيق.

– من أهم ما يتم الإشارة إليه بأن الهاشتاجات أحد الوسائل التسويقية في عالم التسويق الكبير، وعليك دائما أن تجعل التسويق تكاملي، وتطبق كافة الاستراتيجيات التسويقية للوصول لأهدافك المرجوة، وفق ما نشره موقعtaiff.

كيف تستخدم الهاشتاغ على مواقع التواصل؟

– أضف علامات الهاشتاغ إلى تغريداتك أو منشوراتك عبر استخدام رمز # متبوعا بكلمة أو عبارة تعرّف موضوع منشوراتك.

– لا تستخدم أي مسافات في الهاشتاغ الخاص بك، وإن كنت بحاجة إلى استخدام أكثر من كلمة واحدة فما عليك سوى وضع (_) بين الكلمات.

– يمكنك تضمين أكثر من هاشتاغ في تغريدة واحدة، ولكن احذر من استخدام الكثير منها.

– يمكن إدراج هاشتاغ في بداية أو منتصف أو نهاية المنشور.

– كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لها نظام خاص في الاستخدام الخاص بالهاشتاغ، تسمح لك بعض المنافذ بملء الجمل بالهاشتاجات، وأخرى تطلب منك استخدامها بشكل موجز، حسب موقع wuilt.