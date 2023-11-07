-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تعرّف على قذيفة “الياسين” التي دمّرت “الميركافا” الإسرائيلية

سمية سعادة
  • 583
  • 0
تعرّف على قذيفة “الياسين” التي دمّرت “الميركافا” الإسرائيلية

صنعت قذيفة “الياسين” الحدث في الحرب على غزة، حيث استهدف بها رجال المقاومة دبّابات الميركافا الإسرائيلية التي تكبّدت خسائر كبيرة لم يتوقعها العدو.

وكانت حماس قد أكدّت أن “الياسين” المضادة للدبابات، والتي استخدمت لأول مرة في معركة طوفان الأقصى، من تصميم كتائب القسام في غزة وأنها تتمتع بقدرة تدميرية عالية.

فمن هي قذيفة الياسين التي قضّت مضجع الكيان الصهيوني وخلطت أوراقه؟

– أطلقت عليها كتائب القسام اسم “الياسين 105” نسبة إلى الشهيد أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس عام 1987.

– في 2017، أعلنت القسام أنها طوّرت نسخة محلية من صاروخ تندوم 85، أطلقت عليه اسم صاروخ الياسين 105.

– أثبت صاروخ الياسين 105 فعاليته ضد دبابات “الميركافا” الإسرائيلية.

– قالت حماس إن الشهيد القوقا كان له دور مهم في تطوير هذه القذيفة إلى نسخة “ياسين 105”.

– تم إسقاط قذيفة من الجو على دبابة بواسطة طائرة بدون طيار، واستهدفت الدبابات الإسرائيلية من مسافة قريبة في عدة مناطق بقطاع غزة، وفقا لموقع aljazeera.

ـ من عيار 105 ملم يتم تزويدها بمواد شديدة الانفجار.

– تمثل أكبر تهديد للدبابات والمدرعات بجميع أنواعها.

– يمكن استخدامها لاختراق التحصينات الخرسانية

– ذات زعانف بذيل القذيفة تمنحها الاستقرار بعد الإطلاق، ما يمكنها من الوصول للهدف.

– سرعتها تصل إلى 300 متر في الثانية تقريبا، بينما تشير تقديرات إلى أن مداها يتراوح بين 150 إلى 250 مترا.

– تكون أكثر قوة كلما كانت المسافة التي تفصلها عن الهدف أقرب.

– طولها 95 سنتيمترا، ووزنها 7 كيلوغرامات.

– هي نوع من القذائف برؤوس حربية ترادفية لزيادة قدرتها على تدمير المركبات المدرعة حتى تلك التي تمتلك دروعا تفاعلية.

– الرأس الحربي الترادفي يمثّل أهم أسرار قوة قذائف “الياسين”، لأنه عبارة عن قذيفتين متتاليتين.
– تقوم القذيفة الأولى بتفجير الدّرع التفاعلي للدبابة واختراق جزئي أو كلي في الدرع الفولاذي.

– تكمل القذيفة الأخرى عملية الاختراق إلى داخل بدن الدبابة لإحداث انفجار في الداخل يقود إلى تدمير الدبابة بصورة كاملة، بحسب موقع defense.

مقالات ذات صلة
مستشار جورجيا ميلوني الدبلوماسي يستقيل لهذا السبب

مستشار جورجيا ميلوني الدبلوماسي يستقيل لهذا السبب

فيديوهات مذهلة بعد تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية قوية

فيديوهات مذهلة بعد تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية قوية

ما علاقة دخول مالك فيسبوك للمستشفى بالحرب على غزة؟

ما علاقة دخول مالك فيسبوك للمستشفى بالحرب على غزة؟

“قرابة 3 ملايين زائز للطبعة 26 من صالون الكتاب”

“قرابة 3 ملايين زائز للطبعة 26 من صالون الكتاب”

ماهي جرّافة “دمية الدُّب” التي استخدمتها إسرائيل في حربها البرية؟

ماهي جرّافة “دمية الدُّب” التي استخدمتها إسرائيل في حربها البرية؟

أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكية في شوارع أنقرة!

أبو عبيدة يلاحق وزير الخارجية الأمريكية في شوارع أنقرة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد