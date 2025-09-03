تعرّف على 10 أخطار تسببها المفرقعات النارية

تسجل مصالح الحماية المدنية كل سنة عشرات الإصابات الناجمة عن استخدام المفرقعات أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، ما يجعل التحذير منها أمرا ضروريا.

وتتراوح الإصابات التي تحدث عادة بين الأطفال والمراهقين، بين حروق في الجلد وإصابات مباشرة وغير مباشرة في العين، ما يحتم على الآباء مراقبة أبنائهم.

مكونات المفرقعات النارية

مما تُصنع المفرقعات النارية إذًا؟ يختلف تركيب المفرقعات النارية باختلاف نوع وحجم الجهاز، إلا أن معظمها يحتوي على مزيج من المكونات التالية:

تشمل المكونات الرئيسية للمفرقعات البارود الأسود، وهو مزيج من الفحم والكبريت ونترات البوتاسيوم.

هذه المادة القابلة للاشتعال مسؤولة عن إصدار صوت عالٍ ووميض ضوئي عند اشتعال المفرقعة.

قد تشمل المكونات الأخرى مواد كيميائية مُنتجة للألوان، مثل السترونشيوم أو الباريوم، والتي تُستخدم لإنشاء عروض ضوئية ملونة تُميز الألعاب النارية.

كما يُمكن إضافة مُثبتات، مثل الطين أو نشا الذرة، للمساعدة في تنظيم معدل احتراق البارود الأسود وضمان أداء ثابت.

ماهي كيمياء المفرقعات؟

تُعد كيمياء المفرقعات النارية معقدة وتتضمن سلسلة من التفاعلات الكيميائية السريعة التي تحدث عند اشتعال الجهاز.

تبدأ العملية بإشعال البارود الأسود، والذي يتم عادةً باستخدام فتيل أو شرارة، عند تسخين البارود، يتحلل بسرعة، مُطلقًا كمية كبيرة من الغاز والطاقة على شكل حرارة وضوء، بحسب موقع flavoringfood.

ومن بين الأخطار التي تتكرر كل سنة في هذه المناسبة عند استعمال المفرقعات بشكل متهور:

إصابة العين

من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الأطفال أثناء تفجير المفرقعات، تمزّق جفن العين، خدش القرنية، انفصال الشبكية، وهي إصابات خطيرة قد تنتهي بالعمى.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يسبب التلوث الضوضائي أن يرفع من ضغط الدم ويزيد من ضربات القلب، وبالتالي خطر الإصابة بالنوبات القلبية بالنسبة للمسنين والمرضى.

الإصابة بالتسمم

تميل المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في صناعة الألعاب النارية إلى الالتصاق باليدين.

قد يؤدي عدم غسل اليدين جيدا بعد استعمالها إلى بقاء هذه المواد الكيميائية عليها، ومن الممكن أن تدخل إلى الفم وتسبب التسمم.

مشاكل في الجهاز التنفسي

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء الناجم عن الألعاب النارية إلى تفاقم جميع مشاكل الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو والحساسية، بحسب موقع thehealthsite.

الحروق

تتسبب المفرقعات في حدوث حروق في أجزاء مختلفة من الجسم، حروق في الوجه، واحتراق الثياب.

نشوب الحرائق

تتسبب المفرقعات في نشوب الحرائق في المنازل والسيارات والمال العام، خاصة عندما يتم استخدامها يتهور وبطريقة غير صحيحة.

الإصابة بالسرطان

العناصر المشعة والسامة المستخدمة لإنتاج الألوان عند انفجار المفرقعات تلوث الهواء بالفعل، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

بتر الأصابع

يتعرض بعض الأطفال الذين يستعملون المفرقعات بطريقة غير صحيحة، لبتر كلي لأصابعهم، وأصابع أصدقائهم، وتشوه وجهوهم.

فقدان السمع المؤقت

يمكن أن تلحق المفرقعات الضرر بالسمع، وفقدان السمع المؤقت أو الدائم، وألم شديد في الأذنين.

الإجهاض

تؤدي الأبخرة الضارة التي تنتج أثناء إطلاق المفرقعات إلى الإجهاض، لذلك تُنصح الحوامل بالبقاء في الداخل عندما يكون إطلاق المفرقعات في ذروته، وفقا لموقع timesnownews.