تعرّف على 10 أطعمة ومشروبات تخفض حرارة الجسم

الأطعمة والمشروبات المبردة هي تلك التي يُعتقد أنها تعمل على خفض درجة حرارة الجسم وتساعد في تعزيز الترطيب وتشجيع التعرق في بعض الحالات.

في هذا السياق، أشارت نتائج دراسة أمريكية إلى أن “الترطيب المناسب قد يبطئ من الشيخوخة ويطيل من الحياة الخالية من الأمراض”، حسبما أوضحته مؤلفة الدراسة ناتالياديميتريفا، ونشره موقع سي إن إن.

ماذا تفعل الحرارة الشديدة بأجسامنا؟

مع ارتفاع حرارة الجسم، تنفتح الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يسبب هذا أعراضا خفيفة مثل الطفح الحراري المثير للحكة أو تورم القدمين بسبب تسرب الأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، يؤدي التعرق إلى فقدان السوائل والأملاح، والأهم من ذلك، تغير التوازن بينهما في الجسم.

هذا، جنبا إلى جنب مع انخفاض ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الحراري، وتشمل الأعراض ما يلي:

دوخة

غثيان

إغماء

ارتباك

تشنجات العضلات

الصداع

التعرق الشديد

التعب

إذا انخفض ضغط الدم كثيرا، يرتفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بحسب موقع bbc.

ما هي طرق خفض حرارة الجسم؟

يمكن خفض حرارة الجسم بأربع طرق مختلفة:

التبخير، والذي يتحقق عن طريق التعرق.

الإشعاع، وهو ما يعني إطلاق الحرارة في الهواء المحيط.

الحمل الحراري، والذي يحدث عندما يحيط الهواء البارد بالجسم.

التوصيل، وهو نقل حرارة الجسم إلى الماء البارد أو الجليد.

نصائح لتقليل حرارة الجسم

شرب السوائل الباردة

شرب السوائل الباردة مثل الماء يمكن أن يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم عن طريق تبريد الجسم داخليا، كما أن شرب السوائل بانتظام يمكن أن يمنع الجفاف، الذي يزيد من حرارة الجسم.

الذهاب إلى مكان بارد

يمكن خفض درجة حرارة الجسم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة أكثر برودة، حيث يفقد الجسم الحرارة.

السباحة في الماء البارد

السباحة في الماء البارد، أو أخذ حمام فاتر، أو تطبيق الماء البارد على الجسم يمكن أن يقلل من درجة الحرارة.

حمام القدم البارد

اغمر قدميك في ماء بارد أو دلو به ثلج وانقعهما لمدة تصل إلى 20 دقيقة، أضف بضع قطرات من زيت النعناع العطري للحصول على تأثير تبريد إضافي.

وضع الماء البارد على النقاط الرئيسية في الجسم

إن تطبيق الماء البارد أو الثلج على نقاط استراتيجية في الجسم، حيث تكون الأوردة قريبة من السطح

– مثل الرسغين والرقبة والصدر.

– يمكن أن يخفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة.

تحرك أقل

يطلق الجسم الحرارة عندما يتحرك في درجات الحرارة المرتفعة، من المرجح أن يشعر الشخص بحرارة أقل إذا تجنب ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة والحد من حركته.

ارتداء ملابس أخف

تمر الحرارة عبر بعض الأقمشة بسهولة أكبر من غيرها، تسمح الأقمشة الطبيعية، مثل القطن والكتان، للحرارة بالخروج من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون، وفقا لموقع medicalnewstoday.

ماهي الأطعمة والمشروبات التي تخفض الحرارة؟

ماء جوز الهند

يتمتع ماء جوز الهند بشكل طبيعي بخصائص تبريد يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم وبالتالي موازنة الشوارد المولدة لدرجة الحرارة بشكل طبيعي.

اللبن

يحتوي اللبن على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على برودة الجسم حتى في درجات الحرارة الشديدة.

النعناع

النعناع لا يتحكم في درجة حرارة الجسم فحسب، بل يوفر أيضا تأثيرا رائعا للتبريد، إن إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو اللبن أو ماء الليمون يمكن أن يجلب المزيد من الفوائد.

البطيخ

تصل نسبة المياه الموجودة في البطيخ إلى 92%، مما يساعد على منع الجفاف والحفاظ على برودة الجسم وإذا تم تناوله بانتظام، فإنه يمكن أن يساعد في التحكم في حرارة الجسم.

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الحرارة، وبما أنه يحتوي على 95 من الماء، فهو يساعد على تقليل السعرات الحرارية الزائدة في الجسم أيضا.

الفلفل

يمكن أن يساعد الفلفل على خفض درجة حرارة الجسم،ووفقا للأبحاث، فإن الكابسيسين هو العنصر النشط الموجود في الفلفل الحار، عند تناوله، فإنه يرسل رسالة إلى الدماغ تشير إلى أن جسمك يسخن ويتعرق أكثر من المعتاد، وبالتالي ينتج عنه تأثير التبريد.

ماء الليمون

أظهرت الأبحاث أن احتواء الليمون على فيتامينسييمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم، ويمكنه أيضا ترطيب الجسم وإمداده بالأكسجين، للمساعدة في تحسين الطاقة والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف.

البصل

يعتبر البصل غنيا بالكيرسيتين، الذي يعمل كمضاد للحساسية، كما أنه مفيد للحماية من ضربة الشمس.

الكرفس

يحتوي الكرفس على 90% من الماء وعناصر غذائية مهمة، والتي يمكن أن تبقيك منتعشا في الصيف.

كما يحتوي الكرفس أيضا على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك، وفقا لموقع pharmeasy.