تعرّف على 10 طرق لتنظيف الجسم من السموم

يحتاج الجسم إلى التخلص من السموم التي قضى أشهر طويلة في امتصاصهامع الطعام والملوثات البيئية،مما يسبب العديد من المشاكل الصحية.

فالإرهاق المستمر، وزيادة الوزن، ورائحة الفم الكريهة، والحساسية الزائدة للروائح، وآلام العضلات، كلها علامات أن جسمك يصرخ تحت وطأة السموم.

تتناول هذه المقالة بعض الطرقالفعالة التي تساعد في التخلص من السموم، دون أن نغفل أن الجسم يحتوي على نظام كامل من الأعضاء لإزالة هذه النفايات.

ابدأ يومك بماء الليمون

ابدأ يومك عند الاستيقاظبكوب من الماء الدافئ الممزوج بعصير الليمون،لأن البكتين الموجود في الليمون يساعد على الهضم.

كما يساعد الماء بالليمون أيضا على كبح الشهية ويزيد من الشعور بالشبع.

حرّك جسمك

حرك جسمك لزيادة معدل ضربات القلب التي تعني زيادة تدفق الدم، وهذا بدوره سيساعد جسمك على طرد السموم من تلقاء نفسه.

استعن بالتدليك

يحفز التدليك الدورة الدموية ما يساعد على طرد السموم من الجسم،كما أنه يحفز الجهاز اللمفاوي بشكل مباشر، مما يساعد على إزالة النفايات من جسمك.

أنهي الاستحمام بدفعة من الماء البارد

إنهاء الاستحمام بصب القليل من الماء البارد على الجسم، هو وسيلة فورية للشعور بالنشاط.

ليس هذا فقط، فالماء البارد يمكن أن يقلل الالتهاب ويعتقد بعض الخبراء أنه يمكن أن يعزز جهاز المناعة.

أثبت دراسة حديثة،أن الأشخاص الذين استحموا بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية أخذوا أيام مرضية أقل بنسبة 29٪ من الأشخاص الذين لم يستحموا.

أغلق هاتفك

طلب خبراء دراسة مستمرة منذ عام 2015 – تسمى تحدي عدم الإزعاج – من المشاركين إيقاف تشغيل هواتفهم لمدة 24 ساعة.

ما وجدوه، هو أن العديد من المشاركين لاحظوا أنهم يشعرون بتوتر أقل عند إغلاق هواتفهم لأن الأصوات الصادرة منها لها تأثير على الصحة العقلية.

جرب التأمل

من فوائد التأمل أنه يعمل على تقليل القلق إلى أعراض أقل لكل شيء من القولون العصبي إلى اضطراب ما بعد الصدمة.

كما أن بضع دقائق من التأمل لن تجعل كل مشاكلك تختفي، لكنها يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا عن نفسك، وفق ما نشره موقع today.

شرب المزيد من الماء النظيف

ينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويزيتالمفاصل،ويساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويزيل السموم من الجسم.

ويوصى خبراء الصحة بشرب (3.7 لتر) من الماء للرجال و (2.7 لتر) للنساء، وهي الكمية الكافية لإزالة السموم.

التركيز على النوم

يسمح النوم لدماغك بإعادة تنظيم وإعادة شحن نفسه، بالإضافة إلى إزالة المخلفات السامة الثانوية التي تتراكم على مدار اليوم.

قلل من تناول الملح

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى زيادة احتباس الماء، ويمكنك التخلص من المياه الزائدة عن طريق زيادة تناولك للماء والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

تناول هذه الأطعمة

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكبريت، مثل البصل والبروكلي والثوم، بالإضافة إلى البنجر والفجل والخرشوف والملفوف والبروكلي وفقا لموقع healthline.