تعرّف على 11 نبتة تجلب لك السعادة والطاقة الإيجابية

تعمل بعض النباتات على التقليل من القلق والتوتر والاكتئاب، وتساعد على جلب السعادة والطاقة الإيجابية، مما يجعلها ضرورية في كل منزل.

وفيما يلي11 نبتة تعزز الطاقة الإيجابية في الأماكن:

الصبّار

يعتبر هذا النبات الداخلي مصدرا قويا للمشاعر الإيجابية، فهويساعد في محاربة الكآبة والقلق.

وما يجعله خيارا أفضل، هو قدرته على امتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية من الأجهزة الإلكترونية في منزلك.

البامبو

وهو نبات الإيجابية وعلامة النقاء والحياة، كما أنه يجلب الانسجام والازدهار في حياتك.

الخيزران

أظهرت إحدى الدراسات أن مشاهدة نبات الخيزران يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات الاسترخاء الفسيولوجي لدى الأفراد.

شجرة الكينا أو الأوكالبتوس

هو نبات مثالي للحصول على طاقة إيجابية في مكان العمل،ويمكن أن يؤدي وضعه في بيتك إلى زيادة إنتاجيتك وتركيزك في العمل.

الرَيحان

يحتوي هذا النبات على الخصائص المضادة للأكسدة، كما أنه يجلب المشاعر الإيجابية والتهدئة في المنزل عن طريق تطهير الطاقة السلبية.

الألوفيرا

تساعد خصائص هذا النبات في تعزيز الصحة العقلية، وامتصاص المشاعر السلبية، كما أنه فعال أيضا في تنظيم تقلبات المزاج وتعزيز السعادة.

الياسمين

يعزز الياسمين العلاقات الاجتماعية والعاطفية بأجوائه الإيجابية،ويعتقد الكثيرون أن هذا النبات الجميل يمتلك أيضا القدرة على إصلاح القلوب المكسورة.

كما أن رائحته التي تدوم طويلا، تضاعف التأثير الإيجابي من خلال تهدئة العقل المجهد وتحفيز الطاقة.

إكليل الجبل

هناك قائمة طويلة من الفوائد التي يقدمها هذا النبات، مثل تحسين مزاجك السيء، ومحاربة القلق، وعلاج مشاكل النوم، وتحسين الذاكرة، وتحقيق السلام الداخلي. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الفوائد، ضع هذا النبات المليء بالإيجابية في درجة حرارة باردة، وفقا لموقع calmsage.

الخزامى

تعزز الخزامى الطاقة الإيجابية وتوفر العديد من الفوائد الصحية:

الاسترخاء، المساعدة على النوم، تطهير الطاقة السلبية، تخفيف الألم والتوتر، تعزيز الشفاء، زيادة السكينة، تحسين المزاج.

النعناع

من فوائد النعناع، تعزيز صحة الجهاز الهضمي، النفس المنعش، الشفاء وتخفيف الاحتقان، تقليل الصداع، تحقيق الطاقة الإيجابية.

اللوتس

يعمل اللوتس على تعزيز الطاقة الإيجابية ويوفر العديد من الفوائد الصحية، منها تقليل التوتر والقلق والاكتئاب، التخلص من الطاقة السلبية، بحسب موقع emedihealth.