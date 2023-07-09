تعرّف على 12 طريقة لحماية منزلك من السرقة

حماية المنزل من السرقة ليس بالأمر السهل في وجود ثغرات وغياب وسائل الأمان، لذلك يجب تقليص الفرص على اللصوص باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية منزلك من السطو، تعتمد على تشغيل نظام الإنذار، وتغيير الأقفال القديمة، وبناء سياج.

سنقترح عليك من خلال هذا المقال خطوات أخرى للوقاية التي يجب اتخاذها وحتى طرق الحفاظ على منزلك محميا أثناء تواجدك في إجازة.

حماية منزلك من الخارج

تجول في الجزء الخارجي من منزلك واكتشف نقاط ضعفه،وأفضل طريقة لحمايتههي مسحه بعيون السارق.

إذا كان بإمكانك بسهولة معرفة أنه يمكن فتح نافذة، فسيكون اللص بالتأكيد قادرا على الوصول إلى نفس النتيجة.

إجراء تعديلات بسيطة

أثناء البحث عن الأماكن المعرضة للخطر، لاحظ أي إلكترونيات باهظة الثمن أو قطع فنية أو أثاث يمكن رصده بسهولة من خلال النوافذ.

لست مضطرا إلى إعادة تصميم منزلك بالكامل، ولكن يجب أجراء تعديلات بسيطة لمنع اللصوص من رؤية أي أشياء ثمينة تستحق السرقة.

زرع شجيرات شائكة

من الأفضل زرع شجيرات شائكة بالقرب من نوافذك لتجعل من الصعب اقتحامها.

بناء سياج

يمكن أن يكون بناء سياج طريقة ممتازة لإبعاد الزوار غير المرغوب فيهم عن ممتلكاتك، فالسياج المعدني المثبت في الخرسانة يميل إلى المقاومة.

وطد علاقتك بجيرانك

من المهم أن تتعرف على جيرانك وتحسن علاقتك بهم لأنهم سيحرسون بيتك في غيابك ويبلغون الشرطة في حالة إذا ما تعرضت للسرقة.

أبعد هذه الأدوات

ابعد السلالم أو أي صناديق يمكن الصعودعليها للوصول إلى النوافذ، أو قواطع الأسلاك أو أي أدوات تساعد اللص في مهمته.

زيادة الإضاءة الخارجية

من المستحسن تقديم طلب لمصلحة الكهرباء لزيادة الإضاءة الخارجية، فاللصوص عادة لا يقتربون من شارع شديد الإضاءة، بحسب موقع homeadvisor.

إغلاق الأبواب والنوافذ

تشير بعض التقديرات إلى أن 34 بالمائة من اللصوص يمكنهم الوصول إلى منزل من خلال باب أو نافذة مفتوحة وهما الهدف الأسهل، لذلك يجب إغلاقهما بإحكام.

أنظمة الإنذار المنزلية

عندما تغادر المنزل، تأكد دائما من ضبط جهاز الإنذار إذا كان لديك واحد،وإذا لم يكن لديك نظام أمان، فقد يكون من المفيد التفكير فيه.

لا تكشف غيابك

لا تكشف تفاصيل رحلاتك وغيابك على الشبكات الاجتماعية،فبعض الأشخاص الذين يعرفونك قد يستغلون مغادرتك ويقتحمون منزلك، وفقا لموقع insurancehotline.

إخفاء الأشياء الثمينة

عند مغادرة المنزل، يجب إخفاء الأشياء الثمينة في أماكن لا تخطر على اللصوص، أو الاحتفاظ بها في البنوك، مثل الأموال والمجوهرات.

تغيير الأقفال القديمة بانتظام

إذا لم تقم بتغيير أقفال البابمنذ فترة طويلة، فقد حان الوقت لإجراء مسح صغير فربما كانت هناك أقفال تعرضت للتلف، وربما يكون هناك مفتاح إضافي في يد اللص، بحسب موقع civiconcepts.