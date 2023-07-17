تعرّف على 15 فائدة صحية للنباتات المنزلية

تحتوي النباتات المنزلية على العديد من الفوائد الصحية التي تساهم في علاج بعض الأمراض النفسية والجسدية، مما يجعلها ضرورية في كل بيت.

وأثبتت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يحيطون أنفسهم بالحياة النباتية يختبرون فوائد صحية عاطفية وعقلية لها تأثير إيجابي على كافة جوانب حياتهم، وفقا لما نشره موقع psychologytoday.

ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على العديد من الفوائد الصحية لامتلاك النباتات المنزلية.

محاربة البرد والانفلونزا

يمكن للنباتات المنزلية أن تقلل من نزلات البرد والأمراض ذات الصلة بنسبة 30٪.

ويرجع ذلك إلى تأثير التنظيف للنباتات الداخلية التي يمكنها تنقية الهواء من الجسيمات التي قد تسبب البرد والإنفلونزا.

منع الأمراض المنقولة جوا

يمكن للنباتات الداخلية أن تساعد في إزالة الملوثات المحمولة في الهواء والتي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية.

علاج الصداع

يوفر النبات الداخلي الأكسجين الذي ينتج من خلال عملية التمثيل الضوئي وقد يساعد مصدر الأكسجين هذا في علاج الصداع.

تحسين المزاج

تجذب الأوراق الخضراء والألوان المختلفة للنباتات الداخلية أعيننا وتجعلنا أكثر هدوء، كما أنها تزيد من شعورنا بالسعادة من خلال مشاهدتها.

أفادت دراسة أجراها أولريش في عام 1984 أن المريض في المستشفى يتعافى بشكل أسرع إذا واجه منظر حديقة، بدلا من شخص يراقب الجدار.

تحسين الصحة النفسية

تساعد النباتات الداخلية في تحسين الصحة العقلية عن طريق التخلص من الشعور بالوحدة والاكتئاب، قد يمنحك بعض الفرح ويعطيك أيضا هدفا في الحياة.

خفض ضغط الدم

يمكن أن يقلل النبات الداخلي من الإجهاد والذي قد يؤثر إيجابا على القلب وضغط الدم، من خلال العناية والاستمتاع بالجمال الطبيعي.

تسكين الآلام

يمكن لبعض النباتات الداخلية أن تقدم فوائد صحية، كعلاج طبيعي مثل الصبار الذي يمكنه أن يقلل من الالتهابات ويسكن الآلام.

زيادة وظائف المخ

تنتج النباتات المزيد من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم لتعزيز وظائف المخ والأعصاب،وقد يساعدك امتلاك نبات داخلي على زيادة التركيز أثناء العمل.

علاج الاحتقان والبلغم

الاحتقان هو حالة من السوائل المفرطة التي تتراكم في الأنف أو المعروفة باسم سيلان الأنف.

يمكن لبعض النباتات الداخلية مثل يوكاليبتوس أن تعطيك فائدة كعلاج طبيعي مضاد للاحتقان برائحتها العطرية.

كما أنه يحتوي أيضا على بعض المواد الكيميائية النباتية التي تساعدك على إزالة البلغم، وفقا لموقع drhealthbenefits.

مرطب طبيعي

إذا كنت تعيش في منطقة جافة، من الأفضل أن تمتلك نباتا داخليا أو اثنين،لأنه يساعد في زيادة الرطوبة في الهواء بإطلاقه الأكسجين والبخار في الهواء.

تحسين جودة النوم

بعض النباتات الداخلية تنتج الأكسجين أثناء الليل، يمكن أن يؤدي وضع مثل هذا النبات في غرفة النوم إلى تحسين نومك وتهدئة عقلك.

تحييد دخان السجائر

إذا كنت مدخنا، فضع بعض النباتات المنزلية لامتصاص المادة الكيميائية وتحييد السم في الهواء.

زيادة الإبداع

وفقا لدراسة، يمكن للنباتات الداخلية أن تزيد من وظائف المخ في توليد الأفكار وتحسين الإبداع، بسبب اللون الذي يوفره النبات.

تبريد درجة حرارة الغرفة

للنبات فوائد في خفض درجة الحرارة عن طريق إطلاق البخار وزيادة الرطوبة ويمكن أن يقلل أيضا من استهلاك الطاقة.

تقليل الضوضاء

ربما لا تعرف أبدا أن النبات ليس لديه القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل يمكنه أيضا امتصاص الضوضاء، وجعل بيتك أكثر هدوء، بحسب موقع swansonsnursery.