تعرّف على 16 عرضا جسديا لتسرب الغاز في المنزل

تبدأ الأعراض الجسدية لتسرب الغاز في المنزل بعد وقت قصير من انتشاره في الجو، ما يؤدي إلى تغير نسبة الأكسجين فتظهر بعض العلامات الخطيرة.

ومن المعروف طبيا أن التأخر في التعامل مع هذه الاعراض قد يؤدي إلى الاختناق أو الوفاة في حالة التعرض لتركيز عال من الغاز السام.

لهذا من الضرورة بمكان تفقّد أنابيب الغاز وصيانة المدافئ وسخانات الماء والمواقد، وتوفير التهوية المناسبة لتفادي الوقوع في هذه الحوادث التي تحصد مئات الأرواح كل سنة خاصة في فصل الشتاء.

في هذا المقال، سنتعرف على علامات وأعراض تسرب الغاز،وكيفنتصرففي هذه الحالة.

ما الذي يسبب تسرب الغاز؟

لا يحدث تسرب الغاز فجأة أو بشكل عشوائي، بل تحدث هذه المشكلة بسبب الأجهزة والتوصيلات السيئة داخل وخارج منزلك، مثل:

– تشققات أو كسر في أنبوب الغاز بسبب إصابته أو التآكل العادي

– تركيبات فضفاضة

– قِدم المواقد والمدافئ أو السخانات التي تستعملها

– تهوية غير مناسبة

هل للغاز رائحة؟

رائحة الغاز التي نعرفها هي رائحة صناعية، وذلك لأن شركات الغاز تضيف مادة كيميائية تعرف باسم “مركبتان” إلى الغاز.

والمركابتان مادة معطرة ولكنها تعتبر غير سامة وليس لها أي تأثير على الغاز الطبيعي نفسه باستثناء جعله ذو رائحة كريهة.

عند دمج الغاز الطبيعي مع كمية صغيرة من المركابتان، تكون له رائحة كبريتيةإذا شممت رائحة بيض فاسد، فهذه هي بالضبط رائحة الغاز المتسرب، وفقا لموقع contractorquotes.

علامات تسرب الغاز في المنزل

– قد يؤدي تسرب الغاز إلى ذبول النباتات المنزلية أو موتها.

– رائحة الكبريت أو البيض الفاسد أو الملفوف الفاسد.

– صوت هسهسة أو صفير بالقرب من خط الغاز.

– سحابة بيضاء أو سحابة غبار بالقرب من خط الغاز.

– فقاعات من الماء حول أنبوب الغاز بعد اختباره بالماء والصابون.

– أنبوب غاز تالف وظهور علامات التآكل أو تغير اللون إلى الأخضر.

– ارتفاع فواتير الغاز أكثر من المعتاد دليل على تسرب الغاز.

– تغير شعلة النار من الأزرق إلى الأصفر أو البرتقالي ما يشير إلى وجود مشكلة في التهوية.

الأعراض الجسدية

يؤدي انخفاض كمية الأكسجين في الهواء إلى ظهور أعراض تسرب الغاز، يمكن أن تشمل هذه:

– صعوبات في التنفس.

– التعب أو النعاس.

– الشعور بالدوار.

– أعراض تشبه اعراض الانفلونزا.

– الصداع.

– تهيج في العينين والحنجرة.

– تهيج الجلد.

– تحول لون الجلد إلى الوردي، وتحول الشفاه إلى حمراء زاهية.

– في حالة التسمم الشديد، يتحول لون الجلد في الجسم كله إلى اللون الأحمر.

– تغيرات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.

– غثيان.

– نزيف في الأنف.

– آلام في الصدر.

– شحوب الجلد أو ظهور تقرحات، بعد الاتصال المباشر بالغاز.

– انخفاض الشهية.

– طنين في الأذنين.

ماذا تفعل في حالة تسرب الغاز؟

في حالة وجود تسرب للغاز، فمن الضروري القيام بما يلي:

– تأكد من إخلاء البيت من جميع الأشخاص والحيوانات الأليفة من المنزل على الفور.

– لا تقم بإشعال الأضواء والولاعات وأعواد الثقاب.

– إيقاف تشغيل عداد إمدادات الغاز.

– اترك الأبواب مفتوحة واتصل على رقم الحماية المدنية.

– لا تقم بإجراء المكالمة من داخل المنزل، لأن استعمال الهاتف قد يشعل النار.

– تتطلب أعراض تسرب الغاز لدى الأشخاص علاجا طبيا.

وفي حالات الأعراض الشديدة الاتصال بالإسعاف أو التوجه مباشرة إلى قسم الاستعجالات في المستشفى، بحسب موقع medicalnewstoday.