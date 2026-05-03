تعرّف على 5 أسباب لفقدان الشهية المفاجئ!

غالبا ما يبدو فقدان الشهية المفاجئ كرد فعل مؤقت للتوتر أو المرض الطفيف، لكنه في الحقيقة قد يشير إلى مجموعة أوسع من الأسباب تتجاوز الوضع النفسي والصحي.

ووفقا لدراسة طبية، فإن انخفاض الشهية المفاجئ قد ينجم نتيجة تفاعل التأثيرات الجسدية والعاطفية والطبية التي تغير إشارات الجوع في الجسم.

كما أن العديد من العدوى الحادة مثل الأمراض الفيروسية أو البكتيرية تثبط الجوع بينما يوجه الجهاز المناعي الطاقة نحو الشفاء.

يمكن أن تسبب حالات الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والأمعاء، التهاب القولون، أو تقرحات المعدة الغثيان أو الانزعاج أو الشبع المبكر الذي يقلل من الرغبة في الأكل، حسب موقع medicaldaily.

ماهي الأسباب الشائعة لفقدان الشهية المفاجئ؟

العدوى أو الأمراض

غالبا ما تقلل العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو نزلات البرد أو بكتيريا المعدة من الشهية. خلال المرض، يركز الجسم طاقته على التعافي بدلا من الهضم، مما يقلل بشكل طبيعي من إشارات الجوع.

التوتر، القلق، أو الاكتئاب

تلعب الصحة العاطفية دورا رئيسيا في أنماط الأكل. مستويات التوتر العالية يمكن أن تثبط الشهية، بينما قد يعطل القلق أو الاكتئاب إشارات الجوع الطبيعية.

الاستجابات الهرمونية أثناء التوتر يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عدد مرات وكمية الطعام التي تشعر بها.

مشاكل الهضم

حالات مثل التهاب المعدة، الارتجاع الحمضي، أو القرحة يمكن أن تجعل الأكل غير مريح. عندما يرتبط الطعام بالألم أو الانزعاج، قد يبدأ الجسم بتجنبه تماما.

الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية أو مسكنات الألم أو العلاجات طويلة الأمد للحالات المزمنة، يمكن أن تثبط الشهية مؤقتا.

عادة ما يتحسن هذا التأثير عندما يتكيف الجسم أو يكتمل الدواء.

التغيرات الهرمونية أو الأيضية

الاختلالات المتعلقة بوظيفة الغدة الدرقية أو مستويات السكر في الدم يمكن أن تتداخل مع إشارات الجوع. قد لا تكون هذه التغيرات واضحة دائما، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على الشهية مع مرور الوقت، وفق موقع meturgentcare.

علامات جسدية لفقدان الشهية

فقدان الوزن

واحدة من أكثر العلامات الجسدية وضوحا لفقدان الشهية هي فقدان الوزن. عندما تشعر بفقدان الشهية، قد لا تستهلك سعرات كافية للحفاظ على وزنك.

نتيجة لذلك، قد تبدأ في فقدان الوزن، حتى لو لم تجر تغييرات مقصودة على نظامك الغذائي.

ضمور العضلات

عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية من الطعام، قد يبدأ في تفكيك أنسجة العضلات لتلبية احتياجاته من الطاقة.

الإرهاق

عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من الطعام، قد لا يكون لديه طاقة كافية ليعمل بشكل صحيح.

قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، بحسب موقع askthenurseexpert.

كيف تعالج فقدان الشهية؟

– بدلا من تناول وجبة أو وجبتين كبيرتين قد تؤدي إلى عسر هضم أو الشبع، قسّم الوجبات إلى 5 إلى 6 وجبات صغيرة يوميا. أضف أيضا وجبات خفيفة كلما شعرت بالجوع.

– تناول أكبر وجبة لديك عندما تشعر بالجوع الأكبر، سواء كان ذلك في الإفطار أو منتصف النهار أو الغداء.

– حاول أن تأكل في أوقات منتظمة يوميا، لأن هذا النمط يساعد على تدريب جسمك وتنظيم شهيتك.

– تناول أطعمة كاملة غنية بالطاقة إذا وجدت صعوبة في تناول وجبات كبيرة بما يكفي، أي الأطعمة التي يجب أن توفر كمية جيدة من السعرات الحرارية، والدهون الصحية والبروتين.

– لا تشرب كميات كبيرة جدا من السوائل قبل الوجبات مباشرة، فقد تثبط شهيتك. اشرب كميات معتدلة من الماء بين الوجبات.

– قلل من استهلاك الكافيين لأنه قد يزيد من التوتر القلق، ويهيج معدتك، ويقلل من الشهية.

– تناول الطعام في بيئة مريحة، حيث لا تكون مستعجلا، مع العائلة أو الأصدقاء (ليس أثناء القيادة أو العمل)، وفق لموقع draxe.