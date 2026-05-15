تعرّف على 5 علاجات منزلية لألم عرق النسا

يُؤثر عرق النسا على الأنشطة اليومية والعمل وجودة الحياة بشكل عام، ويتميز بانتشار الألم على طول العصب الوركي، وغالبا ما يسبب انزعاجا في أسفل الظهر والوركين والأرداف والساقين.

في حين أن التدخل الطبي قد يكون ضروريا في كثير من الأحيان، يجد الكثيرون الراحة من خلال الطرق الطبيعية المنزلية.

في هذا السياق، وجدت أبحاث نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن حوالي 60٪ من المرضى يتعافون خلال 6 أسابيع باستخدام أساليب تحفظية: البقاء نشيطين، إدارة الألم، وأداء تمارين مستهدفة أو علاج طبيعي، وفق موقع scienceinsights

ما هو عرق النسا؟

يُستخدم مصطلح عرق النسا لوصف الألم الذي ينتشر من أسفل الظهر أو الأرداف إلى الساق. سُمّي بهذا الاسم لأن الألم يُشعر به عادة على طول مسار العصب الوركي.

العصب الوركي هو أكبر عصب في جسم الإنسان. ينشأ من عدة أعصاب في أسفل الظهر، تماما كما تلتقي الجداول الصغيرة لتشكل نهرا.

تمتد هذه الأعصاب من الفقرات القطنية (أسفل العمود الفقري) وتلتقي بين عضلات الأرداف لتشكل العصب الوركي. ثم يمتد العصب الوركي إلى أسفل كل ساق قبل أن يتفرع إلى فروع أصغر.

ينقل العصب الوركي إشارات الحركة إلى عضلات الساق، ويرسل إشارات الألم والحرارة وغيرها من الإشارات الحسية إلى الدماغ. تنتشر أعراض عرق النسا على طول المسار نفسه، بحسب موقع hss.edu

ماهي الأعراض الرئيسية؟

ألم مُشع: يبدأ الألم عادة في أسفل الظهر أو الأرداف وينتشر إلى أسفل الجزء الخلفي من الفخذ والساق، وقد يصل أحيانا إلى القدم أو أصابع القدم.

التنميل والوخز: يشعر العديد من الأشخاص بوخز أو تنميل على طول الساق أو القدم، نتيجةً لانضغاط العصب.

ضعف العضلات: في الحالات الأكثر شدة، قد تشعر الساق المصابة بالضعف، مما يُصعّب تحريك القدم أو أصابع القدم أو رفعها.

تفاقم الألم بالحركة: قد تُؤدي أنشطة مثل السعال أو العطس أو الانحناء أو رفع الأشياء أو الجلوس لفترات طويلة إلى تفاقم الألم، وفقا لموقع ressourcessante

ما هي العلاجات الطبيعية؟

العلاج بالحرارة والبرودة

يُعد العلاج بالحرارة والبرودة من أبسط وأكثر العلاجات المنزلية فعالية لألم عرق النسا. يُقلل وضع كمادة باردة على المنطقة المُصابة من الالتهاب، بينما تُحسّن الكمادة الدافئة تدفق الدم وتُعزز استرخاء العضلات.

طريقة الاستخدام:

العلاج بالبرودة: ضع كمادة ثلج ملفوفة بمنشفة على أسفل الظهر أو المنطقة المُصابة لمدة 15- 20 دقيقة كل ساعة خلال أول 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض.

العلاج الحراري: بعد مرور 48 ساعة، استخدم كمادة دافئة أو وسادة تدفئة لمدة 15-20 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.

آلية عمله: يقلل العلاج البارد من التهاب الأعصاب، بينما تعمل الحرارة على إرخاء العضلات المتوترة التي قد تضغط على العصب الوركي.

تمارين التمدد

يُمكن لتمارين تمدد العضلات حول الوركين وأسفل الظهر وأوتار الركبة أن تُخفف الضغط على العصب الوركي.

تمارين تمدد فعّالة لألم عرق النسا:

الانحناء الأمامي من وضعية الجلوس، يُمدد أوتار الركبة وأسفل الظهر بلطف.

وضعية الحمامة: تفتح الوركين وتُخفف الضغط على العصب الوركي.

تمرين ثني الركبة نحو الصدر: يُرخي عضلات أسفل الظهر المتشنجة.

تمارين خفيفة

على الرغم من أن الراحة أثناء نوبة عرق النسا قد تبدو طبيعية، إلا أن الإفراط في الراحة قد يُفاقم الحالة.

ووفقا للأبحاث، يُمكن أن تكون ممارسة أنشطة خفيفة مثل المشي أو السباحة علاجات منزلية رائعة لألم عرق النسا، حيث تُساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيف الضغط على العصب.

كيفية القيام بذلك:

امشِ لمدة 20-30 دقيقة يوميا مع الحفاظ على وضعية جيدة.

جرّب التمارين المائية إذا كان المشي مؤلما للغاية.

العلاج بالتدليك

يستهدف العلاج بالتدليك العضلات المشدودة والعُقد التي قد تضغط على العصب الوركي.

يُساعد تدليك الأنسجة العميقة على تخفيف التوتر وتحسين تدفق الدم، مما يُساهم في تخفيف الألم.

على الرغم من توفر العلاج بالتدليك في العيادات والمنتجعات الصحية، إلا أن استخدام جهاز تدليك شخصي أو الاستعانة بأخصائي تدليك منزلي يُعدّ من أكثر العلاجات المنزلية فعالية لألم عرق النسا.

كيفية القيام بذلك:

استخدم كرة تدليك أو أسطوانة تدليك إسفنجية، أو استشر أخصائي تدليك مُرخص.

ركّز على أسفل الظهر والأرداف وأوتار الركبة.

الزيوت العطرية لتسكين الألم

تتمتع الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، ​​وزيت الكافور، وزيت اللافندر، بخصائص مُسكنة ومضادة للالتهابات تُساعد على تخفيف ألم عرق النسا.

طريقة الاستخدام:

امزج بضع قطرات من الزيت العطري مع زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

دلّك مزيج الزيوت على أسفل الظهر، والأرداف، والساقين.

كيف يعمل: تخترق الزيوت العطرية الجلد، مما يعزز الاسترخاء، ويقلل الالتهاب، ويخفف آلام الأعصاب، حسب موقع orthotoc.