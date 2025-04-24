تعرّف على 7 عادات يومية تُلحق الضرر بكليتيك

كشفت دراسة يابانية أن تناول مشروبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا (سواءً كانت دايت أو عادية) قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى.

كما أظهرت الدراسات الطبية الحديثة أن 90% من مرضى الكلى لا يدركون إصابتهم بها إلا بعد أن تتفاقم حالتهم.

وتزداد هذه الإحصائية إثارة للقلق نظرا لأن العديد من عوامل الخطر تنبع من عادات يومية يُمكن التحكم بها، بحسب موقع rollingout.

ماهي العادات المضرة؟

استخدام مسكنات الألم

يمكن لمسكنات الألم المضادة للالتهابات الشائعة التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين والأسبرين، أن تُلحق الضرر بأنابيب الكلى – وهي أنابيب صغيرة في الكلى تُعيد العناصر الغذائية والسوائل المُفلترة إلى الدم.

قلة شرب الماء

قد يُعرّض الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء لخطر تلف الكلى، خاصة في الطقس الحار.

يحتوي البول المُركّز الناتج عن الجفاف على مستويات أعلى من المعادن والفضلات الأخرى، مما يزيد من خطر تكوّن حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، مما قد يُلحق الضرر بالكلى.

التدخين

يضر التدخين بشكل مباشربالكلى بشكل من خلال آليات متعددة، حيث يحتوي دخان السجائر على مواد كيميائية سامة مثل الكادميوم، والتي قد تضر الكلى.

كما يعزز التدخين الإجهاد التأكسدي (عندما تقوم جزيئات ضارة تسمى الجذور الحرة بإتلاف خلايا الجسم)، ويمكن أن يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وإتلاف بطانتها، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى.

الملح الزائد

قد تكون علبة الملح البريئة على مائدة طعامك أسوأ عدو لكليتيك، تُعاين الدكتورة ماريا تشين، مديرة قسم أمراض الكلى في مركز باسيفيك الطبي، مرضى يوميا يستهلكون كميات خطيرة من الصوديوم.

زيادة الوزن

يُعد محيط الخصر مقياسا جيدا للدهون حول الخصر (السمنة المركزية)، والتي ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وهما سببان شائعان لأمراض الكلى.

قد تُلحق السمنة الضرر بالكلى بشكل مباشر عن طريق اختلال المواد الكيميائية في الأنسجة الدهنية.

تناول أطعمة غير صحية

الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) هي أطعمة مُصنّعة تحتوي على مكونات مثل الدهون والسكريات والأملاح والمواد المضافة، بما في ذلك الألوان والنكهات الاصطناعية والمواد الحافظة، لتحسين مذاقها وزيادة مدة صلاحيتها.

من أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة اللحوم مثل النقانق والمشروبات الغازيةوالخبز المُعبأ، ترتبط هذه الأطعمة بمشاكل صحية مُختلفة، مثل السمنة وأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وتدمير الكلى، وفق موقع sciencealert.

كيف تحمي كليتيك؟

– اشرب كمية كافية من الماء، ولكن لا تُفرط في ذلك، يوضح الدكتور سيمون: “على عكس الاعتقاد السائد، لم تُثبت الدراسات فعالية الإفراط في شرب الماء في تحسين وظائف الكلى”.

– قراءة ملصقات التغذية لمعرفة محتوى الصوديوم وأخذ فترات راحة للمشي أثناء ساعات العمل، تُسهم في حماية الكلى بشكل كبير مع مرور الوقت.

– اتباع عادات غذائية صحية للحفاظ على وزن صحي والتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك تقليل تناول الملح الزائد، فالوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم تُساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

– يُمكن أن يُساعدك النشاط البدني المُنتظم في الحفاظ على وزن صحي والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ولكن انتبه لمقدار التمارين التي تُمارسها، خاصةإذا لم تكن مُؤهلًا لذلك.

– قد تُلحق الكميات الزائدة من بعض مكملات الفيتامينات وبعض المستخلصات العشبية الضرر بكليتيك، ينصح الدكتور سيمون باستشارة الطبيب أولا قبل تناولها.

– التوقف عن التدخين فورا لأنه يُقلل من تدفق الدم في كليتيك، عندما لا تحصل كليتيك على تدفق دم كافٍ، فإنها لا تستطيع العمل بمستويات مثالية.

– لا تُفرط في استخدام الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية.

– فكّر في إجراء فحوصات دورية لوظائف الكلى، حسب موقع health.clevelandclinic.