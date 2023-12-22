تعرّف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في الشتاء

يوفر الهواء البارد والجاف في فصل الشتاء الظروف المواتية لانتشار الفيروسات بأعداد كبيرة، خاصة عندما تجتمع الأسرة في مكان واحد.

كما يسبب المناخ الشتوي عددا من المشاكل الصحية مثل الربو والتهاب الحلق وآلام المفاصل والتي تتفاقم بسبب درجات الحرارة المنخفضة والرياح الباردة وقلة ضوء الشمس.

في هذا المقال، سنتعرف على 9 أمراض الأكثر شيوعا في فصل الشتاء

ما الذي يسبب الأمراض في الشتاء؟

تعد الأمراض أكثر شيوعا في فصل الشتاء لأن قطرات الجهاز التنفسي الملوثة تنتقل بسهولة أكبر في الهواء الجاف عندما يسعل أو يعطس الشخص المريض.

بالإضافة إلى ذلك، يميل الناس إلى التجمع في الداخل عندما يكون الجو باردا بالخارج مما يسهل انتشار الجراثيم من شخص لآخر.

ما هي الأمراض الشائعة في الشتاء؟

التهاب المفاصل

الطقس البارد لا يسبب التهاب المفاصل، لكنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآلام، ويمكن أن تزيد درجات الحرارة الباردة من حساسية الألم، وتبطئ الدورة الدموية، وتسبب تشنجات عضلية.

التهاب الملتحمة

يمكن للبكتيريا، وكذلك الفيروسات التي تسبب نزلات البرد وكوفيد-19، أن تؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية في الأنسجة الملتحمة التي تبطن الجفون والعين الخارجية.

التهاب الجيوب الأنفية

نزلات البرد والحساسية الموسمية يمكن أن تسبب التهابات الجيوب الأنفية.

تحدث هذه العدوى عندما تمتلئ الجيوب الأنفية، التي تصنع المخاط، بالسوائل، وفي بعض الأحيان تنمو البكتيريا في هذا المخاط، مما يسبب التهاب الجيوب الأنفية البكتيري.

التهاب الحلق

تميل نزلات البرد والفيروسات الأخرى إلى التسبب في التهاب الحلق، وتؤدي هذه العدوى البكتيرية إلى التهاب الحلق واللوزتين، مما يجعل البلع مؤلما.

جرثومة المعدة

جرثومة المعدة، أو “النوروفيروس” هي خلل في المعدة يسبب تشنجات مؤلمة، ويمكن أن تبقى فيروسات “النوروفيروس” لأسابيع على الأسطح مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب، وفقا لموقع knowinsiders .

الزُكام

تصل نزلات البرد إلى ذروتها في فصل الشتاء وهو مرض تنفسي يتميز بانسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال.

يستغرق ظهور نزلات البرد يوما واحدا فقط وتستمر عادة لمدة 7-10 أيام، لا يوجد دواء محدد لها، لكن رذاذ الأنف والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تخفف الأعراض.

التهاب شعبي

يتميز بالتهاب في القصبات الهوائية، العرض الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية هو السعال، والذي قد يؤدي إلى ظهور المخاط بعد بضعة أيام.

يحدث هذا بشكل رئيسي في فصل الشتاء بسبب التغيرات البيئية والمهيجات المستمرة مثل الغبار والأبخرة والضباب الدخاني وما إلى ذلك.

الأنفلونزا

هو مرض تنفسي يصيب الأنف والحنجرة والرئتين، ونظرا لطبيعته المعدية، فإنه يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق السعال أو العطس أو حتى التحدث.

الأعراض الشائعة للأنفلونزا هي الحمى والسعال واحتقان الصدر والقشعريرة والتعب.

الالتهاب الرئوي

هو مرض رئوي معدي يمكن أن تسببه البكتيريا أو الفيروسات في الشتاء، يمكن أن يكون هذا المرض خفيفا إلى شديد اعتمادا على العمر والصحة العامة وطبيعة الميكروب.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي هي السعال والحمى والتعب وألم في الصدر والتعرق وضيق في التنفس.

كيف يمكنك الوقاية من أمراض الشتاء؟

لا توجد طريقة لتجنب الإصابة بالمرض، ولا يمكنك سوى اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للابتعاد عن العدوى، ومن بين هذه التدابير:

– غسل اليدين جيدا

– الحصول على لقاح الأنفلونزا

– تنظيف الأسطح المشتركة

– الاسترخاء

– شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتقوية جهاز المناعة.

– ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة

– تناول نظام غذائي صحي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات

– تناول وجبة متوازنة، وفقا لموقع urgentway