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تعزيز استعمال الإنجليزية في الجامعات..خطوة جديدة

الشروق أونلاين
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تعزيز استعمال الإنجليزية في الجامعات..خطوة جديدة
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري قرار يتضمن إنشاء لجان جامعية، لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

وحسب بيان للوزارة، ستتكون هذه اللجنة من مسؤولين بالمؤسسة الجامعية، وأساتذة باحثين متخصصين في اللغة الانجليزية.

وتتولى اللجان “مهام المرافقة البيداغوجية. لتمكين الأستاذ الباحث وطالب الدكتوراه من اكتساب معارف ومهارات في التدريس الجامعي باللغة الإنجليزية”.

وأعلنت الوزارة شهر نوفمبر الماضي، عن برنامج لتكوين أساتذة الجامعات من مختلف التخصصات في اللغة الإنجليزية. حيث تمّ إحصاء الأساتذة الذين سيتلقون تكوينا خاصا في اللغة.

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