تعزيز الأسطول البحري الوطني لنقل البضائع

دخول سفينتيْ جانت وسيرتا حيز الخدمة

أنهى المجمع الجزائري للنقل البحري، مع دخول سفينة جانت حيز الخدمة يوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول البحري الوطني الموجه لنقل البضائع، حسبما صرح السبت، به المدير العام اسماعيل لعربي غمري.

وقبل سفينة جانت التي تم استلامها بميناء الجزائر العاصمة يوم 8 جوان، تم استلام سفينة سيرتا بتاريخ 31 ماي بنفس الميناء. ويتعلق الأمر بسفينتين حاويتين (1.575 حاوية مكافئة لعشرين قدم للواحدة) تم اقتناؤها لحساب الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان- ميد)، وهو فرع للمجمع.

وأوضح غمري أن سفينة جانت خرجت من ميناء الجزائر العاصمة يوم الأربعاء الفارط لمباشرة استغلالها، بعد أن خضعت للمراقبة لتكتسي طابعا وطنيا بصفة نهائية، مشيرا إلى أن السفينة ستشحن 900 وحدة مكافئة لعشرين قدم انطلاقا من الميناء الإيطالي (مارينا دي كارارا) والميناء الإسباني (فالنسيا) للعودة إلى الجزائر العاصمة في إطار الخطوط المنتظمة لفرع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان-ميد).

أما عن سفينة سيرتا، فستنهي عمليات المراقبة التنظيمية وستوضع حيز التشغيل قبل نهاية شهر جوان الجاري بين ميناءي فالنسيا وبرشلونة (إسبانيا) ووهران، يضيف ذات المسؤول.

ويهدف اقتناء هاتين السفينتين، الذي يتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية من تعزيز الأسطول الوطني، إلى “تعزيز الأسطول الوطني بالسفن الحاويات قصد تقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية بالعملة الصعبة”، يقول المدير العام.

س. ع