تعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية

وزير التعليم العالي:

سيتعزز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باستلام 11 ألف سرير بالقطب التكنولوجي الجامعي سيدي عبد الله (غرب العاصمة) في غضون شهر جوان المقبل، حسب ما كشف عنه أمس الثلاثاء وزير القطاع عبد الباقي بن زيان.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب معاينته لمختلف هياكل القطب الجامعي التكنولوجي وإقامتين جامعتين للبنات بأولاد فايت، أنه “سيتم استلام 11 ألف سرير نهاية يونيو المقبل وذلك تحسبا للدخول الجامعي المقبل”، مشددا على ضرورة “السهر والمتابعة المستمرة من أجل احترام الآجال الخاصة باستلام المشاريع، وذلك قبل الدخول الجامعي المقبل”، موجها جملة من التعليمات إلى إطارات القطاع المشرفين على القطب وكذا المؤسسات المكلفة بالإنجاز بضرورة “معالجة النقائص والعراقيل في الوقت المناسب لتفادي أي نوع من التأخير”.

كما دعا إلى “استكمال الأشغال المتبقية ليكون القطب التكنولوجي الجامعي لسيدي عبد الله جاهزا للاستغلال بمناسبة الدخول الجامعي القادم، خاصة من الناحية البيداغوجية”.

من جانب آخر، شدد بن زيان على أهمية “فتح قنوات للحوار مع الطلبة حول مستوى الخدمات المقدمة ومعالجة النقائص والتعامل بشكل مباشر مع الطلبة وفق مقاربة تشاركية”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بتوفير الأمن على مستوى الإقامات الجامعية، أكد الوزير أن القطاع سطر برنامج عمل “متكامل” للتكفل بهذه المسألة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على “تعزيز الأمن داخل الإقامات ومختلف المؤسسات الجامعية”.