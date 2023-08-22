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اقتصاد
والإسراع في تأسيس مجلس رجال الأعمال..

تعزيز التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا

الشروق أونلاين
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تعزيز التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب إفريقيا
جانب من اللقاء

أجرت رئيسة ديوان وزير التجارة سهيلة عبلاش، الثلاثاء، مباحثات مع المديرة العامة للتجارة والصناعة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة لجنوب إفريقيا.

وجاء هذا على هامش القمة الـ 15 لمجموعة بريكس التي تستقبلها جنوب إفريقيا. حيث تمحورت المباحثات حول تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين خاصة بعد افتتاح الخط الجوي الجزائر – جوهانسبرغ.

وتطرق الجانبان إلى دراسة مذكرة التفاهم للإسراع في تأسيس مجلس رجال الأعمال. مع تحديد قوائم المنتجات التي سيتم التبادل التجاري فيها كمرحلة أولى، حسب بيان وزارة التجارة.

وفي إطار الاستثمار المباشر بين البلدين، استعرض الطرفان عدة مجالات كقطاع غيار السيارات التي تمتلك فيها جنوب افريقيا مقومات واعدة، يضيف البيان.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم تنظيم زيارة عمل لمتعاملين اقتصاديين من جنوب إفريقيا، للطبعة الـ31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر القادم.

وتهدف هذه الزيارة للإطلاع على مختلف المنتجات والصناعات الجزائرية من قبل المتعاملين الاقتصاديين. بالإضافة إلى تعزير المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الجزائر وجنوب إفريقيا.

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