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الجزائر

تعزيز التعاون الاقتصادي محور لقاء عطاف مع ئيس المجلس الوطني لزيمبابوي

ي.ك
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تعزيز التعاون الاقتصادي محور لقاء عطاف مع ئيس المجلس الوطني لزيمبابوي
ح.م
جانب من اللقاء

تطرّق وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الأربعاء، إلى أفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وزيمبابوي، مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي جاكوب موديندا.

واستعرض الطرفان العلاقات بين البلدين وما يميزها من إرث تاريخي مشترك من النضال ضد الاستعمار والتضامن وتبادل الدعم، حسبما أفاد به بيّان وزارة الخارجية.

وأعرّب عطاف وموديندا عن اعتزازهما بهذه العلاقات التي تكتسي طابعا خاصا يترجمه التوافق التام في مواقف البلدين إزاء مختلف التحديات المشهودة قاريا ودوليا.

وجاء هذا عقب استقبال وزير الخارجية أحمد عطاف، بمقر الوزارة، لرئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي جاكوب موديندا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم إلى غاية 5 ماي.

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