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اقتصاد
على هامش استقبال زيتوني لمبعوث الوزير الأول البريطاني..

تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وبريطانيا

الشروق أونلاين
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تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وبريطانيا
جانب من اللقاء

بحث وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الخميس، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وبريطانيا.

وجرت المباحثات مع مبعوث الوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة التجارية مع الجزائر ولبنان ريشارد ريسبي. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأكد الوزير زيتوني على “أهمية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية واعدة. بالإضافة إلى الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد”. حسبما أفاد به بيان وزارة التجارة.

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